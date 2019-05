Abrigo capacita famílias interessadas em acolhimento de crianças

O Lar Batista Janell Doyle promoverá, neste sábado (4) e no próximo (11), uma capacitação sobre o programa Família Acolhedora, com objetivo de orientar pessoas interessadas em acolher uma criança de maneira provisória. A participação é gratuita e para se inscrever, basta entrar em contato com a organização através do telefone: (92) 99214-8949.

O programa Família Acolhedora consiste em cadastrar e capacitar famílias para receberem em suas casas, por um período determinado, crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, proporcionando amparo, aceitação, amor e a possibilidade de convivência familiar.

“A capacitação é o momento de conhecer o programa, entender como funciona o acolhimento provisório e concluir se realmente há interesse e viabilidade para se cadastrar”, destaca a diretora do Lar Batista Janell Doyle, Magaly Araújo

Ainda segundo a diretora, a família que acolhe temporariamente uma criança ou adolescente assume papel de parceira no atendimento e na preparação do acolhido para o retorno à família biológica ou encaminhamento para adoção. O suporte psicológico e emocional oferecido é diferente do atendimento coletivo encontrado nos abrigos.

“Através do programa, garantimos ao acolhido a possibilidade de estar inserido em um lar de verdade, com cuidados, regras e participação na vida social e comunitária”, explica.

A capacitação das famílias será realizada por uma equipe técnica formada por psicóloga e assistente social. O conteúdo será ministrado em dois dias, das 8h às 17h, na sede do abrigo, localizada na Rua Igarapé do Mauá, número 1, no Mauazinho.