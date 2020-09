Inflação pelo IPC-S encerra agosto com avanço

Maiores índices ficam com alimentação, transportes e saúde



O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou inflação de 0,53% em agosto. Com este resultado, o indicador acumula alta de 1,58% no ano e 2,77% nos últimos 12 meses, segundo dados divulgados hoje (1º) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Os maiores índices de inflação ficaram com alimentação (0,81%), transportes (0,80%), habitação (0,54%) e saúde e cuidados pessoais (0,53%). Outros grupos com aumento de preços foram despesas diversas (0,50%), comunicação (0,18%) e educação, leitura e recreação (0,05%). Vestuário teve deflação de 0,45%.

O IPC-S é calculado com base em preços coletados em sete capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Salvador e Porto Alegre.

