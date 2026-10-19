segunda-feira, outubro 19, 2026
Últimos:

AmapáEducação

SENAI AP abre inscrições para cursos gratuitos nas áreas de Construção Civil, Informática e Gestão voltados a mulheres 50+

Livia Almeida

Nesta segunda-feira (19), iniciou o período de inscrições para os cursos ofertados pelo Programa SENAI de Ações Inclusivas (PSAI). A iniciativa é destinada a mulheres com 50 anos ou mais e integra o projeto Elas Constroem o Futuro, que busca promover a inclusãosocial e produtiva, ampliar o acesso à educação profissional e fortalecer a empregabilidade, incentivando a autonomia, valorização das trajetórias profissionais, igualdade de oportunidades e construção de ambientes de trabalho mais diversos, inclusivos e inovadores.

ACESSE AQUI OS EDITAIS

Ao todo, o SENAI Amapá oferta 125 vagas em cursos presenciais nas áreas de Construção Civil, Informática e Gestão, nas unidades de Macapá e Santana. Na capital, as interessadas poderão se capacitar nos cursos de Instalações Hidráulicas, Controle de FinançasPessoais, Informática Básica e Apresentações Criativas em Canva. Já em Santana, a instituição disponibiliza uma turma de Reparos Elétricos Residenciais: Soluções Práticas e Rápidas.

Para concorrer a uma das vagas, as interessadas devem realizar a inscrição presencialmente na unidade onde o curso será ofertado. No ato, é necessário apresentar os documentos originais e as cópias de um documento oficial com foto, Cadastro de Pessoa Física(CPF), comprovante de residência atualizado, certificado de conclusão do Ensino Fundamental, histórico escolar e uma foto 3×4. Também é preciso preencher a autodeclaração de postulante, disponível no Anexo III do edital.

O atendimento para inscrições ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas diretamente na unidade responsável pela oferta dos cursos ou pelo telefone (96) 99184-0663.

Sobre o Elas Constroem o Futuro

O projeto é voltado à promoção da inclusão, da qualificação e da valorização das mulheres no mundo do trabalho, com ênfase na ampliação do acesso à educação profissional e tecnológica, especialmente em áreas tradicionalmente caracterizadas pela baixa participaçãofeminina.

Serviço

Escola SENAI Macapá

Rua Professor Tostes, 1294 – Santa Rita

Contato: (96) 3084-8931

Polo Tecnológico SENAI (A Banda)

Av.Ernestino Borges, 257 – Centro

Contato: (96) 3084-8923

Escola Integrada SENAI SESI Santana

Avenida B1, s/nº – Vila Amazonas

Contato: (96) 3084-8984

ATENDIMENTO À IMPRENSA
Coordenação de Comunicação e Mercado SENAI/SESI – AP

Você pode gostar também

Cultura amapaense se despede de dois de seus grandes mestres

Livia Almeida

Amapá Jazz Festival terá três noites de shows gratuitos em Macapá

Livia Almeida

Websérie amapaense “20, 30 & 40” explora os encontros, conflitos e recomeços da vida adulta

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.