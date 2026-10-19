SENAI AP abre inscrições para cursos gratuitos nas áreas de Construção Civil, Informática e Gestão voltados a mulheres 50+

Nesta segunda-feira (19), iniciou o período de inscrições para os cursos ofertados pelo Programa SENAI de Ações Inclusivas (PSAI). A iniciativa é destinada a mulheres com 50 anos ou mais e integra o projeto Elas Constroem o Futuro, que busca promover a inclusãosocial e produtiva, ampliar o acesso à educação profissional e fortalecer a empregabilidade, incentivando a autonomia, valorização das trajetórias profissionais, igualdade de oportunidades e construção de ambientes de trabalho mais diversos, inclusivos e inovadores.

ACESSE AQUI OS EDITAIS

Ao todo, o SENAI Amapá oferta 125 vagas em cursos presenciais nas áreas de Construção Civil, Informática e Gestão, nas unidades de Macapá e Santana. Na capital, as interessadas poderão se capacitar nos cursos de Instalações Hidráulicas, Controle de FinançasPessoais, Informática Básica e Apresentações Criativas em Canva. Já em Santana, a instituição disponibiliza uma turma de Reparos Elétricos Residenciais: Soluções Práticas e Rápidas.

Para concorrer a uma das vagas, as interessadas devem realizar a inscrição presencialmente na unidade onde o curso será ofertado. No ato, é necessário apresentar os documentos originais e as cópias de um documento oficial com foto, Cadastro de Pessoa Física(CPF), comprovante de residência atualizado, certificado de conclusão do Ensino Fundamental, histórico escolar e uma foto 3×4. Também é preciso preencher a autodeclaração de postulante, disponível no Anexo III do edital.

O atendimento para inscrições ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas diretamente na unidade responsável pela oferta dos cursos ou pelo telefone (96) 99184-0663.

Sobre o Elas Constroem o Futuro

O projeto é voltado à promoção da inclusão, da qualificação e da valorização das mulheres no mundo do trabalho, com ênfase na ampliação do acesso à educação profissional e tecnológica, especialmente em áreas tradicionalmente caracterizadas pela baixa participaçãofeminina.

Serviço

Escola SENAI Macapá

Rua Professor Tostes, 1294 – Santa Rita

Contato: (96) 3084-8931

Polo Tecnológico SENAI (A Banda)

Av.Ernestino Borges, 257 – Centro

Contato: (96) 3084-8923

Escola Integrada SENAI SESI Santana

Avenida B1, s/nº – Vila Amazonas

Contato: (96) 3084-8984

ATENDIMENTO À IMPRENSA

Coordenação de Comunicação e Mercado SENAI/SESI – AP

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