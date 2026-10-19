MEC e MinC abrem inscrições para o Programa Ciclo de Saberes

Iniciativa prevê investimentos para apoiar projetos de instituições federais de ensino superior que integrem saberes tradicionais e populares às universidades e escolas públicas

Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), abriu, nesta segunda-feira, 19 de outubro, as inscrições para o Edital do Programa Ciclo de Saberes com Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e das Artes. As propostas podem ser enviadas até 8 de novembro.

O objetivo da ação é aproximar as instituições federais de ensino superior (Ifes), as comunidades detentoras de saberes tradicionais e populares e as escolas públicas de educação básica, promovendo a integração entre conhecimentos científicos e práticas culturais.

A submissão às Ifes está aberta, mas há limite de uma submissão por instituição e é acompanhada de plano de trabalho. Os projetos deverão contemplar três linhas de atuação obrigatórias: atividades dos mestres nas universidades federais, ações nos territórios das mestras e mestres, e atividades nas escolas públicas de educação básica.

O edital disponibilizará R$ 5 milhões para apoio aos projetos selecionados, distribuídos em duas categorias:

Categoria A (Escala Ampliada de Impacto): até sete projetos, com limite de R$ 500 mil por proposta.

até sete projetos, com limite de R$ 500 mil por proposta. Categoria B (Escala Focal de Impacto): até seis projetos, com valor máximo de R$ 250 mil por proposta.

Os projetos selecionados terão prazo de execução de até 12 meses a partir da formalização do instrumento. Para efeito do edital, consideram-se culturas tradicionais e populares as criações transmitidas predominantemente pela oralidade e fundamentadas na tradição. O edital também prevê o reconhecimento do notório saber aos mestres e mestras pelas suas práticas e relações com o território.

Programa – O Programa Ciclo de Saberes integra a política de educação superior e educação básica com a extensão universitária e a cultura. A iniciativa visa fortalecer a transmissão intergeracional de conhecimentos, valorizar a diversidade cultural brasileira e promover o intercâmbio entre o saber acadêmico e a tradição popular nas instituições públicas de ensino.



Acesse o edital completo.





Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da Sesu

Curtir isso: Curtir Carregando...