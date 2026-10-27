2ª edição do Gira Teatro Festival reúne espetáculos e experimentos cênicos em Macapá

Evento será realizado de 5 a 7 de novembro, com mostras competitivas, premiações, oficinas teatrais gratuitas e roda de conversa entre artistas e jurados

Macapá recebe, de 5 a 7 de novembro de 2026, no auditório do Museu Sacaca, a segunda edição do Gira Teatro Festival. Promovido pela Associação Gira Mundo, o evento tem como objetivo valorizar a produção teatral do Amapá, ampliar a circulação de trabalhos artísticos e aproximar o público das diferentes linguagens das artes cênicas.

A programação contará com duas mostras competitivas: a Mostra Zeniude Pereira, dedicada a espetáculos teatrais, e a Mostra Álvaro Braga, voltada a experimentos cênicos. As apresentações terão início às 19h, nos dias 5, 6 e 7 de novembro, e reunirá artistas, grupos e coletivos com diferentes trajetórias. A iniciativa também promoverá uma roda de conversa entre artistas participantes e jurados, em um espaço para o diálogo, a troca de experiências e a reflexão sobre a produção teatral amapaense.

Além das apresentações, o festival realizará oficinas teatrais gratuitas nos dias 5 e 6 de novembro, voltadas a estudantes de escolas públicas localizadas nas regiões central, norte e sul de Macapá. A iniciativa busca aproximar os estudantes das artes cênicas, estimular a criatividade e ampliar o acesso à formação artística.

A Mostra Zeniude Pereira contará com três espetáculos, enquanto a Mostra Álvaro Braga reunirá quatro experimentos cênicos, e inclui trabalhos inéditos e não inéditos. A seleção das propostas considera critérios como qualidade artística e técnica, experiência dos proponentes e viabilidade de execução dos trabalhos.

Premiação valoriza a produção artística

O festival premiará os vencedores das principais categorias com valores em dinheiro. Na Mostra Zeniude Pereira, o prêmio de Melhor Espetáculo será de R$ 3 mil. Já na Mostra Álvaro Braga, o vencedor da categoria Melhor Experimento Cênico receberá R$ 2 mil.

Além das premiações principais, o evento reconhecerá profissionais em categorias artísticas e técnicas, como direção, atuação, caracterização, sonoplastia, cenografia e iluminação. A proposta é valorizar tanto o trabalho dos intérpretes quanto a contribuição dos profissionais envolvidos na criação e realização dos espetáculos.

Espetáculo amazonense encerra a programação

O encerramento do Gira Teatro Festival será no dia 7 de novembro, com a apresentação do espetáculo P. Help – Inquietudes com o Fim, do grupo amazonense NITAP, com direção do artista amapaense Wellington Dias. A apresentação marca o fechamento da programação, que reúne diferentes expressões das artes cênicas e promove o intercâmbio entre artistas do Amapá e de outros estados da região Norte.

Com a segunda edição, o Gira Teatro Festival dá continuidade à proposta de criar oportunidades para artistas locais, estimular a experimentação e fortalecer os espaços de apresentação, formação, diálogo e reconhecimento da produção teatral do Amapá.

PROGRAMAÇÃO

Local: Auditório do Museu Sacaca

Data: 5 a 7 de novembro de 2026

5 de novembro (quinta-feira)

19h – Abertura

19h15 – Espetáculo Urutau (Dois)

20h25 – Experimento Construção (Coletivo Iguana)

20h50 – Experimento 7 Ebós para Seguir (Ana Caroline)

6 de novembro (sexta-feira)

19h – Espetáculo Vibração Raiz (Cia. O Ninho)

20h – Experimento Lino e o Labirinto de Sentimentos (Cia. Primeiro Ato Produções)

20h25 – Experimento Menino Sou, Homem Serei (Fellipe Satoz)

7 de novembro (sábado)

14h às 18h – Roda de conversa entre artistas do festival e jurados

19h – Espetáculo P. Help – Inquietudes com o Fim (NITAP – AM)

20h20 – Premiação

Texto: Márcia Fonseca – Jornalista

Contato: (96) 98406-1389

Assessoria de Comunicação Associação Gira Mundo

Fotos: Lorrana Britto

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