Festival Quebramar 2026 promove ciclo de oficinas e encontros de formação para fortalecer cena cultural amazônida

Programação gratuita ocorre a partir desta terça-feira (27) e reúne capacitação técnica, sustentabilidade, gestão cultural e artes cênicas no Parque Residência, em Macapá

Por Wallace Fonseca

Através do ciclo de oficinas e encontros de formação, a 8a edição do Festival Quebramar reafirma seu compromisso com a formação, o aprimoramento profissional e o fortalecimento da cadeia produtiva cultural amazônida. Realizado em Macapá entre os dias 27 de outubro e 1º de novembro, o evento oferece um ciclo abrangente de oficinas, conferências e rodas de conversa abertas ao público no Parque Residência, em Macapá. O evento tem patrocínio master da Petrobras, por meio da Lei Rouanet, e realização do Ministério da Cultura.

A programação formativa reunirá dimensões práticas do fazer artístico, como técnica de som, expressão corporal e ritmos tradicionais, além de orientações estratégicas de gestão cultural, sustentabilidade e captação de recursos.

As atividades no Parque Residência começam com reflexões sobre o impacto socioambiental e a identidade territorial com a Oficina de Moda Sustentável, conduzida pelo grupo Suraras do Tapajós, acompanhada por debates sobre o desenvolvimento sustentável nas cidades e a centralidade da cultura no Platô das Guianas.

Para a capacitação técnica e instrumentalização de agentes culturais, o Quebramar oferece oficinas voltadas ao aperfeiçoamento de som com a Oficina de Técnico de Som, além de módulos de qualificação profissional dedicados à Elaboração de Projetos Culturais, ministrada por Heluana Quintas, e à gestão de Recursos e SALIC (Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura), sob facilitação de Aldine Moura.

As matrizes culturais da região serão valorizadas através da Oficina de Carimbó, também orientada pelas Suraras do Tapajós. Para o campo das artes cênicas, acontecerá a oficina de Preparação de Atores, ministrada por Yas Laranjas.

A programação de formação integra-se diretamente ao espaço Som da Amazônia, O Encontro e à Rodada de Negócios do festival. As iniciativas reúnem artistas, produtores, curadores e programadores do Amapá, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul, além de representantes da Guiana Francesa, do Suriname e da Associação Brasileira de Festivais Independentes (ABRAFIN), com o objetivo de articular novos caminhos de circulação e parcerias estratégicas.

As discussões se completam com rodas de conversa dedicadas ao Circuito Amazônico de Festivais e ao mapeamento de Práticas Sustentáveis para Eventos.

Cronograma de Oficinas e Ações de Formação

Local: Parque Residência — Macapá (AP)

Terça-feira (27/10)

14h – Oficina de Moda Sustentável (com Suraras do Tapajós)

19h – Mesa de Abertura: "A centralidade da cultura no desenvolvimento da Amazônia/Região das Guianas" 20h – Conferência: "Los asuntos que importan para una gestión de desarrollo sostenible es las ciudades - Desafios e caminhos para o desenvolvimento sustentável das cidades", com Lucia González.

Quarta-feira (28/10)

9h – Oficina de Técnico de Som (com Suraras do Tapajós)

11h – Roda de Conversa com Suraras do Tapajós

14h – Oficina de Carimbó (com Suraras do Tapajós)

15h – Elaboração de Projetos Culturais (com Heluana Quintas — Carga Horária: 1h)

17h – Recursos e SALIC (com Aldine Moura — Carga Horária: 1h)

Quinta-feira (29/10)

15h – Preparação de Atores (com Yas Laranjas - PA — Carga Horária: 1h)

Sexta-feira (30/10)

15h – Roda de Conversa: Circuito Amazônico de Festivais

17h– Roda de Conversa: Práticas Sustentáveis para Eventos

Mais informações e a programação completa de oficinas, shows e outras atividades estão disponíveis no instagram @quebramarfestival e no site festivalquebramarap.com.br

Fotos: Arquivo dos facilitadores

Fotos Suraras do Tapajós: Pedro Vinicius

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