Neuma Santos estreia na literatura infantil com o livro “A brincadeira com os Sofaris”

O livro convida crianças e adultos a mergulharem em um universo de imaginação, descobertas e aventuras.

A literatura infantil amapaense ganha uma nova história para encantar seus pequenos leitores. A escritora Neuma Santos, lança na próxima sexta-feira, 30, às 17h, no auditório do Museu Sacaca, o livro, A brincadeira com os Sofaris, uma obra que celebra a infância, a criatividade e a capacidade de imaginar mundos que ultrapassam os limites da realidade.

Com uma narrativa marcada pela fantasia e pelo encantamento, a obra apresenta o universo mágico de Sisha, uma menina que encontra nas brincadeiras a possibilidade de descobrir novos caminhos, viver experiências surpreendentes e transformar o cotidiano em uma grande aventura. Ao lado de seus amiguinhos, a personagem percorre realidades paralelas, desvenda mistérios e se envolve em pequenas travessuras, mostrando que a imaginação é uma das formas mais bonitas de conhecer e reinventar o mundo.

“Neste livro brincar é muito mais do que uma atividade da infância. É uma maneira de experimentar a liberdade, cultivar amizades e descobrir possibilidades. A obra convida os leitores a reconhecerem a potência criativa das crianças, valorizando a fantasia como parte fundamental de suas experiências e descobertas”, conta a autora.

Com ilustrações coloridas e personagens expressivos, o livro apresenta uma atmosfera lúdica, na qual natureza, infância e imaginação se encontram. A narrativa promete despertar a curiosidade dos pequenos leitores e proporcionar momentos de leitura compartilhada entre crianças, familiares e educadores.

Sobre a autora

Neuma Santos é cidadã amazônida amapaense, nascida no município de Santana e criada em Macapá. Mulher preta, de ancestralidade africana e indígena, construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação, a cultura e as diferentes formas de expressão artística.

É professora de História e Geografia, mestra em Educação, com estudos voltados à Educação, Culturas e Diversidades, além de terapeuta holística integrativa. Sua atuação no campo das artes também se manifesta como poetisa, contadora de histórias e dançadeira de batuque e marabaixo, expressões que dialogam com suas raízes culturais e sua relação com a identidade amazônica.

Como agente cultural, Neuma encontra na literatura uma possibilidade de dar voz às sensibilidades que vê, escuta, sente e intui. Agora, com a publicação de sua primeira obra literária, amplia sua trajetória artística e apresenta ao público infantil uma história que nasce do encontro entre criatividade, sensibilidade e imaginação.

Serviço:

Lançamento “A brincadeira com os Sofaris” de Neuma Santos

30 de outubro de 2026 (sexta-feira)

17h

Auditório do Museu Sacaca – Macapá/AP

Venda no local ao valor de R$ 50,00

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