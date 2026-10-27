Ministério do Turismo promove webinar para orientar empreendedores do afroturismo sobre acesso a financiamentos

Oficina virtual vai detalhar como as condições de crédito diferenciadas do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) podem fortalecer negócios do segmento e apoiar a estruturação de roteiros da cultura negra; inscreva-se!

O Ministério do Turismo, em parceria com a Associação Brasileira de Afroturismo (ABRAFO), realizará nesta quinta-feira (29/10) um webinar dedicado ao fortalecimento de empreendedores do afroturismo no país. O encontro virtual vai detalhar as linhas de crédito viabilizadas por meio do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), que proporciona financiamentos em condições especiais para capital de giro, a realização de obras e a compra de equipamentos.

A iniciativa integra a atuação do Ministério do Turismo no Programa Rotas Negras, desenvolvido junto ao Ministério da Igualdade Racial e a outros parceiros institucionais. Os trabalhos buscam estruturar e promover atividades turísticas de todo o país que conectam a herança histórica africana, a memória e a cultura afro-brasileira, proporcionando capacitação técnica para que as comunidades e negócios ligados ao segmento tenham autonomia e competitividade.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, reforça o compromisso da pasta com a inclusão econômica e social dos afroempreendedores. “O turismo só atinge o seu pleno potencial quando promove inclusão produtiva. Facilitar o acesso dos afroempreendedores do turismo ao Fungetur, que neste ano conta com mais de R$ 1 bilhão para financiamentos, é uma decisão estratégica do governo do presidente Lula para consolidar roteiros autênticos, estruturar pequenas empresas e garantir que a riqueza gerada pela valorização da nossa ancestralidade permaneça nas mãos de quem constrói essa história diariamente”, afirma.

O webinar proporcionará aos participantes um canal direto para tirar dúvidas sobre as linhas de financiamento ofertadas, a documentação necessária e estratégias de aplicação dos recursos nos negócios. O afroturismo vem se consolidando como vetor de desenvolvimento socioeconômico sustentável no Brasil, com impacto direto na geração de emprego e renda em territórios quilombolas e comunidades tradicionais de todas as regiões do país. Ao resgatar e dar visibilidade a saberes, memórias e tradições, a atividade potencializa a economia de base local, fomenta o protagonismo comunitário e agrega valor à oferta turística nacional.

Acesso ao crédito

Operado por instituições financeiras credenciadas a partir de recursos repassados pelo Ministério do Turismo, o Fungetur proporciona financiamentos de até R$ 15 milhões, com taxa de juros limitada a 5% ao ano somada à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Os prazos de pagamento variam de 120 meses, para a aquisição de bens e capital de giro, a 240 meses, no caso de obras, reformas e ampliações de empreendimentos, com carência de até cinco anos, a depender da linha contratada.

A partir deste ano, de forma inédita, o Fungetur foi estendido a Microempreendedores Individuais (MEIs) inscritos no CadÚnico (sistema federal que identifica famílias em situação de vulnerabilidade social) e no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos). Os MEIs podem captar até R$ 21 mil para comprar equipamentos e realizar pequenas obras, além de receberem orientação técnica do Sebrae durante a elaboração das propostas de financiamento aos agentes financeiros. O processo também dispensa a apresentação de garantias pelos interessados, graças à cobertura do Fundo de Garantia de Operações (FGO), por meio do Programa Acredita no Primeiro Passo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

SERVIÇO

Webinar sobre o acesso de empreendedores do afroturismo ao Fungetur

Data: 29 de outubro

Horário: das 14h30 às 17h30

Link para inscrição: https://tinyurl.com/2xbz6ax8

Por Bárbara Magalhães

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo

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