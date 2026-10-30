Encontro em Macapá reúne profissionais da dança para debater políticas culturais e participação ativa do setor em espaços públicos

Segunda etapa do projeto Dança em Rede será realizada neste sábado (31), com programação das 9h às 17h e discussões sobre o Plano Setorial da Dança e o Conselho de Pautas do Bacabeiras

Profissionais, artistas e amantes da dança terão um dia dedicado ao diálogo, à troca de experiências e à construção coletiva de propostas para o setor cultural no Amapá. Neste sábado, 31 de outubro, Macapá recebe a segunda etapa do projeto Dança em Rede: Círculo de Cultura no Amapá, com programação das 9h às 17h, no Conselho Estadual de Política Cultural (CEPC).

O encontro pretende ampliar a participação dos trabalhadores da dança nas discussões sobre as políticas culturais, com destaque para o Plano Setorial da Dança e o Conselho de Pautas do Bacabeiras. A iniciativa busca aproximar os profissionais dos espaços de debate e decisão, reconhecendo suas experiências e contribuições para o desenvolvimento da linguagem artística no estado.

Para Cláudio Silva, coordenador geral do Comitê de Cultura no Amapá, reunir os profissionais é um passo importante para fortalecer a organização do setor e ampliar sua representatividade.

“A dança é feita por pessoas que produzem conhecimento, movimentam a economia criativa e mantêm vivas diferentes expressões culturais. Por isso, é fundamental que esses profissionais participem das discussões e contribuam diretamente para a construção das políticas públicas. O Dança em Rede é uma oportunidade de escuta, articulação e fortalecimento coletivo do setor no Amapá”, destaca.

A programação será realizada ao longo do dia, com almoço e lanche incluídos. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia por meio do formulário disponibilizado na bio dos canais de divulgação do projeto. As inscrições seguem abertas até sexta-feira, 30 de outubro, ao meio-dia.

A formação integra as ações de mobilização e articulação cultural desenvolvidas no Amapá, incentivando o diálogo entre artistas, agentes culturais e representantes do setor para que as políticas públicas estejam cada vez mais conectadas às necessidades de quem faz a cultura acontecer.

O projeto é realizado pelo Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Amapá, Ministério da Cultura e Governo Federal, em parceria com a AACDMO Yakaikani e a Associação Ói Nóiz Akí.

Serviço

Segunda etapa Dança em Rede: Círculo de Cultura no Amapá

Data: 31 de outubro de 2026 (sábado)

Horário: das 9h às 17h

Local: Conselho Estadual de Política Cultural (CEPC), Macapá (AP)

Público-alvo: profissionais, artistas e pessoas interessadas na dança

Temas: Plano Setorial da Dança e Conselho de Pautas do Bacabeiras

Inscrições: formulário disponível na bio do Instagram: @comitedecultura_ap

Link de inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc88pPMr5gqYPQxrSCsG48s_NtAWxf-KoAt9r22mPRQw-5Sow/viewform

até 30 de outubro, às 12h

Informações: (96) 98425-3025

Texto: Mary Paes

Fotos: Mary Paes e Victório Araújo

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