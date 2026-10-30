Grande final: Murici e Pantanal entram em campo pelo título da Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá 2026

Decisão acontece neste sábado (31), a partir das 14h, no Estádio Glicério de Souza Marques, em Macapá. Perpétuo Socorro e Curiaú também disputam o terceiro lugar da competição

A emoção do futebol feminino das comunidades amapaenses chega ao momento mais aguardado neste sábado, 31 de outubro. Murici e Pantanal entram em campo para disputar o título da Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá 2026, em uma grande final marcada para as 14h, no Complexo Esportivo Glicério de Souza Marques, em Macapá. Antes da decisão, Perpétuo Socorro e Curiaú se enfrentam na disputa pelo terceiro lugar, completando a programação de encerramento do campeonato.

A expectativa é de uma tarde de muita emoção, talento e arquibancadas mobilizadas para celebrar o futebol feminino das favelas. De um lado, o Murici chega à decisão depois de uma campanha de destaque, demonstrando força ofensiva e determinação. Do outro, o Pantanal garantiu sua vaga na final em uma classificação conquistada nas cobranças de pênaltis, mostrando capacidade de reação e espírito de equipe. Agora, as duas comunidades terão a oportunidade de levantar o troféu e escrever seus nomes na história da primeira edição feminina da competição no Amapá.

Para a presidente da CUFA Amapá, Alzira Nogueira, a grande final representa muito mais do que a disputa por um título. É o reconhecimento do potencial das atletas e da força do futebol que nasce nas comunidades.

“Estamos muito felizes por chegar a esse momento. Foram semanas de muita dedicação, entrega e superação dessas meninas, que mostraram dentro de campo que o futebol feminino das nossas comunidades tem talento e merece cada vez mais oportunidades. Nossa expectativa é de uma grande festa, com as torcidas prestigiando suas equipes e celebrando essas mulheres. Independentemente do resultado, todas já são vencedoras por terem chegado até aqui. Mas sabemos que Murici e Pantanal vão entrar em campo com muita vontade de conquistar esse título”, destaca Alzira.

Além da definição da equipe campeã, a competição também representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade das jogadoras e revelar novos talentos do esporte amapaense. Ao longo do campeonato, 12 equipes de comunidades de Macapá participaram da disputa, fortalecendo o protagonismo feminino e mostrando que as periferias também são territórios de formação esportiva e de grandes histórias no futebol.

Após a decisão estadual, atletas que se destacaram durante a competição poderão integrar a seleção que representará o Amapá na etapa nacional da Taça das Favelas Petrobras Feminina 2026, prevista para novembro, em Curitiba, no Paraná.

A Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá 2026 tem patrocínio master da Petrobras, com realização do Ministério do Esporte, apoio da Prefeitura de Macapá e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e co-realização da CUFA-AP e InPerifa.

Serviço

Evento:.Final da Taça das Favelas Petrobras Feminina Amapá 2026

Data: Sábado, 31 de outubro de 2026

Horário: A partir das 14h; portões abertos às 13h

Local: Complexo Esportivo Glicério de Souza Marques

Endereço:* Avenida Mendonça Júnior, Centro, Macapá (AP)

Jogos:

Disputa pelo 3º lugar: Perpétuo Socorro x Curiaú

Grande final: Murici x Pantanal

Instagram @tacadasfavelas.ap e @cufaamapa

Sites: feminina.tacadasfavelas.com.br e tacadasfavelasap.com.br

Fotos: Ítalo Marques e Gabriel Gomes

Texto: Mary Paes

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