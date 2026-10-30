domingo, novembro 1, 2026
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Black Pantera e Casa de Caba prometem noite de peso e potência sonora no Festival Quebramar

Livia Almeida

Bandas de Minas Gerais e do Amazonas são destaques da programação desta sexta-feira (30), que reúne rock, hardcore, música amazônica e diferentes expressões da cena independente

Por Mary Paes

Guitarras distorcidas, batidas intensas e muita atitude vão marcar a noite desta sexta-feira (30) no Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá. A 8ª edição do Festival Quebramar, que tem patrocínio master da Petrobras e realização do Ministério da Cultura, recebe dois nomes de destaque da música brasileira: Black Pantera, de Minas Gerais, e Casa de Caba, de Manaus, no Amazonas. Dois shows que prometem experiências sonoras marcantes, cada um com sua identidade e força musical.

Diretamente de Uberaba (MG), o Black Pantera chega com a potência de seu hardcore, punk rock e thrash metal. Formado por Charles Gama, Chaene da Gama e Rodrigo “Pancho” Augusto, o power trio transforma o palco em espaço de música e resistência, com letras que enfrentam o racismo, a desigualdade e a discriminação. Com passagens por festivais como Rock in Rio, Lollapalooza e Download Festival, a banda conquistou, em 2025, o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira na categoria Artista de Rock.

Representando a força criativa da Amazônia, a Casa de Caba apresenta uma sonoridade que mistura matrizes da música brasileira com experimentações, ritmos dançantes e crítica social. Liderado por Magaiver Santos, o grupo amazonense transforma referências do território em uma música contemporânea, pulsante e conectada com diferentes influências. A apresentação promete colocar o público em contato com a diversidade sonora produzida na região.

Além dos shows, a programação desta sexta reúne encontros, oficinas, audiovisual e atividades voltadas ao fortalecimento da cena musical amazônica. A noite contará ainda com apresentações de artistas do Amapá, Acre e Rio de Janeiro.

PROGRAMAÇÃO – SEXTA-FEIRA (30/10)

TARDE

  • 5h– Roda de conversa: Circuito Amazônico de Festivais
    Local: Parque Residência/SEBRAE – Salão de Eventos, Sala de Vidro.

-16h– Lançamento do SOM Amazônia e Reunião ABRAFIN/Norte
Local: Parque Residência/SEBRAE – Salão de Eventos, Sala de Vidro.

  • 16h– Oficina: Projetos Audiovisuais para Música – Telão e VideoMapping
    Local: Cafeteria da Fortaleza de São José de Macapá.
  • 17h – Oficina: Práticas Sustentáveis para Eventos
    Local: Parque Residência/SEBRAE – Salão de Eventos, Sala de Vidro.
  • 17h – Abertura da Galeria Quebramar e Quebramar InFoco
    Local: Cafeteria da Fortaleza de São José de Macapá.
  • 17h às 19h Exibição de Curtas – Dia Nacional da Animação
    Local: Cafeteria da Fortaleza de São José de Macapá.

NOITE – SHOWS

Local: Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

  • Kobra Sofia (Batalha de Bandas)
  • Matinta Perera (AP)
  • Casa de Caba (AM)
  • Desolation (AP)
  • Filomedusa (AC)
  • Stereovitrola (AP)
  • MC Taya (RJ)
  • Black Pantera (MG)

Serviço

Festival Quebramar 2026 – Sexta-feira, 30 de outubro

A partir das 19h

Local: Fortaleza de São José de Macapá – programação noturna no Anfiteatro.

Entrada gratuita.

Realização: Ministério da Cultura. Patrocínio master: Petrobras.

Produção: Baluarte Cultural e Coletivo Palafita.

Fotos: Black Pantera – por Hugo de Brito
Casa de Caba – Redes Sociais do grupo

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