Black Pantera e Casa de Caba prometem noite de peso e potência sonora no Festival Quebramar

Bandas de Minas Gerais e do Amazonas são destaques da programação desta sexta-feira (30), que reúne rock, hardcore, música amazônica e diferentes expressões da cena independente

Por Mary Paes

Guitarras distorcidas, batidas intensas e muita atitude vão marcar a noite desta sexta-feira (30) no Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá. A 8ª edição do Festival Quebramar, que tem patrocínio master da Petrobras e realização do Ministério da Cultura, recebe dois nomes de destaque da música brasileira: Black Pantera, de Minas Gerais, e Casa de Caba, de Manaus, no Amazonas. Dois shows que prometem experiências sonoras marcantes, cada um com sua identidade e força musical.

Diretamente de Uberaba (MG), o Black Pantera chega com a potência de seu hardcore, punk rock e thrash metal. Formado por Charles Gama, Chaene da Gama e Rodrigo “Pancho” Augusto, o power trio transforma o palco em espaço de música e resistência, com letras que enfrentam o racismo, a desigualdade e a discriminação. Com passagens por festivais como Rock in Rio, Lollapalooza e Download Festival, a banda conquistou, em 2025, o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira na categoria Artista de Rock.

Representando a força criativa da Amazônia, a Casa de Caba apresenta uma sonoridade que mistura matrizes da música brasileira com experimentações, ritmos dançantes e crítica social. Liderado por Magaiver Santos, o grupo amazonense transforma referências do território em uma música contemporânea, pulsante e conectada com diferentes influências. A apresentação promete colocar o público em contato com a diversidade sonora produzida na região.

Além dos shows, a programação desta sexta reúne encontros, oficinas, audiovisual e atividades voltadas ao fortalecimento da cena musical amazônica. A noite contará ainda com apresentações de artistas do Amapá, Acre e Rio de Janeiro.

PROGRAMAÇÃO – SEXTA-FEIRA (30/10)

TARDE

5h– Roda de conversa: Circuito Amazônico de Festivais

Local: Parque Residência/SEBRAE – Salão de Eventos, Sala de Vidro.

-16h– Lançamento do SOM Amazônia e Reunião ABRAFIN/Norte

Local: Parque Residência/SEBRAE – Salão de Eventos, Sala de Vidro.

16h– Oficina: Projetos Audiovisuais para Música – Telão e VideoMapping

Local: Cafeteria da Fortaleza de São José de Macapá.

Local: Cafeteria da Fortaleza de São José de Macapá. 17h – Oficina: Práticas Sustentáveis para Eventos

Local: Parque Residência/SEBRAE – Salão de Eventos, Sala de Vidro.

Local: Parque Residência/SEBRAE – Salão de Eventos, Sala de Vidro. 17h – Abertura da Galeria Quebramar e Quebramar InFoco

Local: Cafeteria da Fortaleza de São José de Macapá.

Local: Cafeteria da Fortaleza de São José de Macapá. 17h às 19h Exibição de Curtas – Dia Nacional da Animação

Local: Cafeteria da Fortaleza de São José de Macapá.

NOITE – SHOWS

Local: Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

Kobra Sofia (Batalha de Bandas)

Matinta Perera (AP)

Casa de Caba (AM)

Desolation (AP)

Filomedusa (AC)

Stereovitrola (AP)

MC Taya (RJ)

Black Pantera (MG)

Serviço

Festival Quebramar 2026 – Sexta-feira, 30 de outubro

A partir das 19h

Local: Fortaleza de São José de Macapá – programação noturna no Anfiteatro.

Entrada gratuita.

Realização: Ministério da Cultura. Patrocínio master: Petrobras.

Produção: Baluarte Cultural e Coletivo Palafita.

Fotos: Black Pantera – por Hugo de Brito

Casa de Caba – Redes Sociais do grupo

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