Black Pantera e Casa de Caba prometem noite de peso e potência sonora no Festival Quebramar
Bandas de Minas Gerais e do Amazonas são destaques da programação desta sexta-feira (30), que reúne rock, hardcore, música amazônica e diferentes expressões da cena independente
Por Mary Paes
Guitarras distorcidas, batidas intensas e muita atitude vão marcar a noite desta sexta-feira (30) no Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá. A 8ª edição do Festival Quebramar, que tem patrocínio master da Petrobras e realização do Ministério da Cultura, recebe dois nomes de destaque da música brasileira: Black Pantera, de Minas Gerais, e Casa de Caba, de Manaus, no Amazonas. Dois shows que prometem experiências sonoras marcantes, cada um com sua identidade e força musical.
Diretamente de Uberaba (MG), o Black Pantera chega com a potência de seu hardcore, punk rock e thrash metal. Formado por Charles Gama, Chaene da Gama e Rodrigo “Pancho” Augusto, o power trio transforma o palco em espaço de música e resistência, com letras que enfrentam o racismo, a desigualdade e a discriminação. Com passagens por festivais como Rock in Rio, Lollapalooza e Download Festival, a banda conquistou, em 2025, o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira na categoria Artista de Rock.
Representando a força criativa da Amazônia, a Casa de Caba apresenta uma sonoridade que mistura matrizes da música brasileira com experimentações, ritmos dançantes e crítica social. Liderado por Magaiver Santos, o grupo amazonense transforma referências do território em uma música contemporânea, pulsante e conectada com diferentes influências. A apresentação promete colocar o público em contato com a diversidade sonora produzida na região.
Além dos shows, a programação desta sexta reúne encontros, oficinas, audiovisual e atividades voltadas ao fortalecimento da cena musical amazônica. A noite contará ainda com apresentações de artistas do Amapá, Acre e Rio de Janeiro.
PROGRAMAÇÃO – SEXTA-FEIRA (30/10)
TARDE
- 5h– Roda de conversa: Circuito Amazônico de Festivais
Local: Parque Residência/SEBRAE – Salão de Eventos, Sala de Vidro.
-16h– Lançamento do SOM Amazônia e Reunião ABRAFIN/Norte
Local: Parque Residência/SEBRAE – Salão de Eventos, Sala de Vidro.
- 16h– Oficina: Projetos Audiovisuais para Música – Telão e VideoMapping
Local: Cafeteria da Fortaleza de São José de Macapá.
- 17h – Oficina: Práticas Sustentáveis para Eventos
Local: Parque Residência/SEBRAE – Salão de Eventos, Sala de Vidro.
- 17h – Abertura da Galeria Quebramar e Quebramar InFoco
Local: Cafeteria da Fortaleza de São José de Macapá.
- 17h às 19h Exibição de Curtas – Dia Nacional da Animação
Local: Cafeteria da Fortaleza de São José de Macapá.
NOITE – SHOWS
Local: Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.
- Kobra Sofia (Batalha de Bandas)
- Matinta Perera (AP)
- Casa de Caba (AM)
- Desolation (AP)
- Filomedusa (AC)
- Stereovitrola (AP)
- MC Taya (RJ)
- Black Pantera (MG)
Serviço
Festival Quebramar 2026 – Sexta-feira, 30 de outubro
A partir das 19h
Local: Fortaleza de São José de Macapá – programação noturna no Anfiteatro.
Entrada gratuita.
Realização: Ministério da Cultura. Patrocínio master: Petrobras.
Produção: Baluarte Cultural e Coletivo Palafita.
Fotos: Black Pantera – por Hugo de Brito
Casa de Caba – Redes Sociais do grupo