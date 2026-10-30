PRODAP recebe estudantes de Santana para visita técnica nas áreas de Tecnologia da Informação

Atividade reúne 28 alunos do Ensino Médio Integral do curso técnico em Informática para conhecer a infraestrutura tecnológica e as práticas de segurança digital do Governo do Amapá.

O Centro de Gestão da Tecnologia da Informação do Amapá (PRODAP) recebeu estudantes da Escola Estadual Santos Dumont, de Santana, para uma visita técnica voltada à vivência profissional na área de Tecnologia da Informação (TI).

A programação começa com uma apresentação institucional no auditório do órgão, onde os estudantes conheceram a história e a atuação do PRODAP no suporte tecnológico ao Governo do Amapá. Em seguida, os alunos participaram de uma visita guiada pelos setores técnicos para conhecer de perto as atividades desenvolvidas pelos profissionais.

No setor de Infraestrutura Computacional (DIC), os estudantes tiveram contato com a organização da infraestrutura tecnológica, a conectividade e os mecanismos de tolerância a falhas. Já na Divisão de Relacionamento e Suporte ao Usuário (DSRU), conheceram os fluxos de atendimento, a governança de TI e a padronização dos processos operacionais.

Na área de Segurança da Informação (DSI), a visita abordou as estratégias de defesa de perímetro, o monitoramento dos ambientes tecnológicos, a conformidade legal e o tratamento de ameaças digitais.

A iniciativa aproxima a formação técnica da realidade profissional, permitindo que os alunos conheçam diferentes áreas de atuação e compreendam como a infraestrutura, o suporte e a segurança da informação contribuem para o funcionamento dos serviços digitais do Estado.

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