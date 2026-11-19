Amapá divulga calendário de matrículas da rede pública para 2027
Pré-matrículas começam em 1º de dezembro e contemplam Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA e outras modalidades de ensino.
O Governo do Amapá divulgou nesta quinta-feira (19) o Edital de Matrícula Unificado 2027, que estabelece o calendário e os procedimentos para ingresso de estudantes na rede pública de ensino. O processo terá início em 1º de dezembro de 2026 e será realizado em parceria entre a Secretaria de Estado da Educação (Seed) e as secretarias municipais de Educação de Macapá e Santana.
O calendário contempla a Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), além das escolas de Gestão Compartilhada e de Tempo Integral.
As matrículas serão realizadas em duas etapas. A primeira consiste na pré-matrícula on-line, por meio do portal Escola Pública AP. Após essa fase, pais ou responsáveis deverão comparecer à unidade escolar selecionada para confirmar a matrícula presencialmente.
Confira o calendário de pré-matrículas
Os períodos foram organizados de acordo com a modalidade de ensino:
|Período
|Modalidade
|1º a 4 de dezembro
|Escolas de Gestão Compartilhada e Escola Estadual Professor Carlos Alberto Viana Marques
|7 a 11 de dezembro
|Educação Especial (matrículas prioritárias)
|15 a 17 de dezembro
|Pré-escola de Macapá e Santana e creches de Santana
|15 de dezembro a 21 de janeiro
|Escolas estaduais de Tempo Integral
|21 a 23 de dezembro
|Creches de Macapá
|5 a 7 de janeiro
|Ensino Fundamental – anos iniciais
|12 a 14 de janeiro
|Ensino Fundamental – anos finais
|19 a 21 de janeiro
|Ensino Médio
|5 a 21 de janeiro
|Educação de Jovens e Adultos (EJA)
|26 a 28 de janeiro
|Vagas remanescentes
As datas de dezembro correspondem a 2026; as de janeiro, a 2027.
Escolas de Gestão Compartilhada terão sorteio de vagas
Para as escolas de Gestão Compartilhada e a Escola Estadual Professor Carlos Alberto Viana Marques, o preenchimento das vagas será realizado por sorteio, previsto para os dias 11 e 12 de dezembro de 2026.
A divulgação dos resultados está programada para 16 de dezembro.
Como realizar a pré-matrícula
Pais e responsáveis deverão acessar o portal oficial de matrículas durante o período correspondente à modalidade de ensino desejada.
Após o preenchimento das informações na plataforma, será necessário realizar a confirmação presencial na escola selecionada, conforme as orientações estabelecidas no edital.
A recomendação é que as famílias acompanhem os prazos e consultem as informações oficiais para evitar a perda do período de inscrição.
Serviço
Matrículas da rede pública de ensino – 2027
- Início das pré-matrículas: 1º de dezembro de 2026.
- Portal: www.escolapublica.ap.gov.br
- Órgão responsável: Secretaria de Estado da Educação (Seed), em parceria com as secretarias municipais de Educação de Macapá e Santana.
- Etapas: pré-matrícula on-line e confirmação presencial.
Fonte: Secretaria de Estado da Educação do Amapá (Seed).