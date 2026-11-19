III Encontro da Década das Línguas Indígenas será realizado entre 24 a 27 de novembro no campus Marco Zero do Equador da Unifap, em Macapá (AP). Evento nacional é uma ação do Plano Nacional para a Década das Línguas Indígena, instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

* Por Jacqueline Araújo (Assesp/Unifap)

Valorizar, reconhecer e manter a existência das línguas indígenas. Este é um dos principais objetivos do III Encontro da Década das Línguas Indígenas, que será realizado entre 24 a 27 de novembro na Universidade Federal do Amapá (Unifap). As inscrições, gratuitas e abertas ao público em geral, já estão abertas no site do evento: https://www.even3.com.br/iii-encontro-da-decada-das-linguas-indigenas-732123/.

Com o tema “Políticas linguísticas para as línguas indígenas: orais, de sinais e Braslind”, o evento irá discutir questões sobre a revitalização, vitalização e retomada linguística de línguas indígenas orais, línguas indígenas de sinais e Braslind, políticas linguísticas para o fortalecimento das línguas indígenas, formação de tradutores-intérpretes, pesquisadores e professores indígenas, dentre outros.

O evento é uma ação do Plano Nacional para a Década das Línguas Indígenas DILI (2022-2032), elaborado pelo Grupo de Trabalho Nacional para a DILI em 2021, tendo como finalidade estabelecer um diálogo entre as ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho, pelas comunidades e ativistas indígenas nos territórios indígenas, pelas instituições governamentais, não governamentais, científicas e acadêmicas.

“O GT da Década no Brasil é movimento coletivo, independente e autônomo, criado em 2021 no contexto dessa agenda internacional da Unesco. O III Encontro da Década é um marco diante das ações desenvolvidas no âmbito do GT da DILI, pois está sendo realizado em 2026, na metade dessa Década”, afirma a coordenadora do evento, Profa. Dra. Sâmela Ramos.

Para a indígena da etnia Palikur e uma das organizadoras do evento, Dilziane Labontê Orlando, o III Encontro é uma oportunidade de diálogo entre a academia e a sociedade que promove troca de conhecimentos e experiências sobre a realidade linguística de cada comunidade indígena.

“A importância de um encontro como este vai muito além do debatee acadêmico, pois envolve diretamente a história, a identidade, a memória e a ancestralidade dos povos indígenas. E isso nos alegra em saber que não estamos sozinhos. Além disso, eventos como este constituem espaços fundamentais para dar visibilidade às línguas originárias, discutir os desafios enfrentados na sua manutenção e fortalecer iniciativas de documentação, valorização e revitalização linguística.

Programação

A abertura do evento será no anfiteatro da Unifap, no campus Marco Zero do Equador, e contará com ritual de cantos indígenas e a mesa de debate “As ações do GT Nacional nessa primeira metade da Década das Línguas Indígenas e metas futuras”. Mesas-redondas, sessões de comunicação de trabalhos e plenárias também farão parte do encontro.

Confira a programação:

Valorização das línguas indígenas do mundo



A Década Internacional das Línguas Indígenas (DILI 2022-2032) foi instituída em Assembleia Geral das Nações Unidas como resultado do Ano Internacional das Línguas Indígenas, proclamado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2019, motivada pelos povos indígenas da Bolívia que compreenderam a importância de uma ação efetiva e contínua em prol do reconhecimento da valorização e da manutenção das línguas indígenas.

O documento que norteia essa agenda foi escrito no México em fevereiro de 2020 em um evento organizado pela Unesco e pelo Governo do México. A Declaração de Los Pinos, como ficou conhecido, institui os fundamentos para a construção do Plano de Ação Global para a DILI e estabeleceu como princípio a participação efetiva dos povos indígenas na tomada de decisão, consulta, planejamento e implementação, tendo como lema “Nada para nós sem nós”.

No Brasil, foi criado, em abril de 2021, o Grupo de Trabalho Nacional para a Década Internacional das Línguas Indígenas (GTN/DILI). O GTN/DILI foi gestado, inicialmente, no âmbito da Rede de Pesquisadores Indígenas de Línguas Ancestrais.

Saiba mais em https://www.decadalinguasindigenasbr.com/.

Serviço:

III Encontro da Década das Línguas Indígenas

Data: 24 a 27 de novembro de 2026

Local: Campus Marco Zero do Equador (Rodovia Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-AP)

Inscrições gratuitas e abertas ao público em geral

Link para inscrições no evento: https://www.even3.com.br/iii-encontro-da-decada-das-linguas-indigenas-732123/.

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