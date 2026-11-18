Com 14 medalhas conquistadas na Olimpíada do Tesouro Direto em 2025 e 2026, Escola Carmelita transforma reconhecimento nacional em oportunidade de formação tecnológica para estudantes.

Macapá (AP) — A Escola Estadual Professora Maria Carmelita do Carmo, em Macapá, se prepara para ampliar a oferta de educação profissional em 2027, com a implantação do curso técnico em Informática integrado ao Ensino Médio. A novidade chega após a instituição ser contemplada com um laboratório de Tecnologia da Informação (TI), avaliado em R$ 100 mil, na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF) 2025.

O investimento fortalece a estrutura tecnológica da escola e será utilizado nas aulas práticas do novo curso, ampliando as oportunidades de qualificação dos estudantes ainda durante a formação escolar.

Em 2026, a Escola Carmelita conquistou cinco medalhas na OLITEF, sendo três de prata e duas de bronze. Entre os destaques está o estudante Salomão Frank Pires Neri, que evoluiu do bronze, em 2025, para a prata, em 2026, com 71 pontos. Com o desempenho, a instituição também volta a concorrer ao sorteio de premiações da olimpíada.

Reconhecimento nacional e investimento em tecnologia

Em 2025, a escola conquistou nove medalhas na competição: quatro de ouro, duas de prata e três de bronze. Na mesma edição, foi uma das duas escolas públicas do Amapá sorteadas para receber um laboratório de TI, integrando o grupo de 54 unidades contempladas em todo o Brasil.

A olimpíada reuniu mais de 1,7 milhão de estudantes de 13 mil escolas, evidenciando a dimensão nacional da conquista.

“O laboratório é resultado direto do empenho dos nossos alunos e professores. Educação financeira e tecnologia abrem portas para o futuro deles, e agora temos estrutura à altura desse potencial”, destaca Aline Lopes Moura, professora coordenadora da iniciativa na escola.

Novas oportunidades para 2027

Com o novo laboratório, a Escola Carmelita fortalece sua atuação na educação profissional e amplia a oferta de cursos técnicos. A partir de 2027, os estudantes poderão ingressar na 1ª série do Ensino Médio integrado ao curso técnico em Informática, além da opção já existente de técnico em Administração.

Fundada em 1993, a instituição integra o programa Escolas do Novo Saber e funciona em tempo integral. Conta com laboratórios de Ciências, Matemática e Informática, biblioteca e sala de leitura, oferecendo uma formação que associa conhecimento, tecnologia e preparação para o mundo do trabalho.

As vagas para o ano letivo de 2027 já estão abertas.

Serviço — Matrículas 2027

Escola Estadual Professora Maria Carmelita do Carmo

Cursos ofertados:

Ensino Fundamental II — 6º ao 9º ano

Ensino Médio integrado ao Técnico em Informática — novidade para 2027

Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração

Endereço: Rua Barão de Mauá, nº 345, Macapá (AP).

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