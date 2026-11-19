Jornalista e fotógrafo é reconhecido por sua contribuição à causa ambiental no Amapá; honraria foi entregue à filha, Lívia Almeida, durante solenidade no Museu Sacaca.

O jornalista e fotógrafo Chico Terra, falecido em janeiro de 2025, foi homenageado in memoriam nesta quarta-feira (18), durante a solenidade comemorativa dos 15 anos do Movimento Socioambiental Rio Amazonas Limpo e Saudável, realizada no auditório Waldemiro Gomes, no Museu Sacaca, em Macapá. A homenagem de Honra ao Mérito foi recebida por sua filha, a jornalista Lívia Almeida, atual editora do site chicoterra.com, que foi entrega pelas mãos do célebre poeta Osmar Jr e o Dr. Professor João Borges.

O reconhecimento destaca a contribuição de Chico Terra como parceiro e incentivador das ações socioambientais desenvolvidas pelo movimento, que há uma década e meia mobiliza voluntários, instituições e comunidades em defesa da preservação do Rio Amazonas.

Desde os primeiros anos da iniciativa, Chico Terra esteve entre os apoiadores da causa, utilizando a comunicação como instrumento de conscientização ambiental. Por meio do site chicoterra.com, abriu espaço para divulgar as atividades do projeto, ampliar o alcance de suas campanhas e incentivar a participação da sociedade.

Além do trabalho jornalístico, também contribuiu para aproximar artistas amapaenses das mobilizações, fortalecendo a presença da cultura nas ações de sensibilização e valorização do meio ambiente.

Comunicação, cultura e compromisso ambiental

Foto: Flávio Cavalcante

Ao longo de sua trajetória, Chico Terra dedicou parte de seu trabalho à divulgação da cultura amapaense, das manifestações populares e de iniciativas comunitárias. Seu envolvimento com o Movimento Rio Amazonas Limpo e Saudável refletia essa atuação, marcada pela valorização de projetos que buscavam melhorias para a sociedade.

Como fotógrafo e comunicador, compreendia a importância de dar visibilidade às pessoas e aos grupos envolvidos em ações coletivas. No movimento socioambiental, sua contribuição ajudou a levar a pauta da preservação do Rio Amazonas e da Amazônia para além dos mutirões de limpeza, através de suas fotografias também, aproximando o tema do público por meio da informação e da participação artística.

Essa parceria também ficou registrada nas páginas do chicoterra.com, que acompanhou atividades de mobilização ambiental realizadas em Macapá, incluindo ações de limpeza das margens do rio e iniciativas alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

A homenagem concedida pelo coletivo reconhece justamente esse papel de incentivo, parceria e apoio à construção de uma consciência ambiental voltada à proteção de um dos maiores patrimônios naturais da Amazônia.

Movimento celebra 15 anos de mobilização em defesa do Rio Amazonas

Idealizado pela moradora, administradora, psicóloga e educadora Sandra Torrinha com a proposta de estimular a responsabilidade socioambiental e combater o descarte irregular de resíduos, o Movimento Socioambiental Rio Amazonas Limpo e Saudável completa 15 anos de atuação em Macapá.

Ao longo desse período, a iniciativa desenvolveu mutirões de limpeza nas margens do Rio Amazonas, atividades educativas, palestras, oficinas, exposições e mobilizações culturais, reunindo voluntários, estudantes, artistas e representantes de diferentes instituições.

As ações buscam chamar a atenção para os impactos do lixo descartado irregularmente, especialmente nas áreas de orla, onde resíduos sólidos podem comprometer os ecossistemas aquáticos e a qualidade ambiental.

O movimento também promove atividades em datas relacionadas à preservação da natureza, como a Semana do Meio Ambiente e o Dia Mundial de Limpeza de Praias, Rios e Lagoas.

Em diferentes edições, as mobilizações contaram com a colaboração de órgãos públicos, instituições de ensino, organizações sociais e moradores. Em 2019, uma das ações registrou a retirada de aproximadamente 16 toneladas de resíduos, demonstrando a dimensão do problema enfrentado nas margens do rio.

A comemoração dos 15 anos representa, portanto, não apenas a continuidade das atividades, mas também o reconhecimento das pessoas que contribuíram para fortalecer a iniciativa desde sua criação.

Assine a petição em defesa do rio Amazonas

Fotos: Flávio Cavalcante

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