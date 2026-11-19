Moda autoral, biocosméticos naturais e hospedagem comunitária são caminhos encontrados por mulheres da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, no Amazonas, para gerar renda e valorizar a cultura ribeirinha. Neste 19 de novembro, Dia do Empreendedorismo Feminino, suas trajetórias dão visibilidade ao trabalho por trás de cada negócio, da decisão de apostar em uma ideia aos desafios de tirar o projeto do papel e chegar a novos clientes.

As histórias dessas mulheres também se encontram em espaços de troca e aprendizado, como o Laboratório de Modelo de Negócios do projeto Prospera na Floresta, da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), do qual participaram. A iniciativa contribui para fortalecer os negócios e identificar novas oportunidades a partir da realidade das comunidades.

“O laboratório permite que os empreendedores compartilhem suas experiências e encontrem caminhos para desenvolver seus negócios a partir da realidade das comunidades. A participação feminina é fundamental nesse processo. São mulheres que trazem conhecimentos, identificam oportunidades e movimentam a economia local. Apoiar suas iniciativas contribui para ampliar sua autonomia e fortalecer a geração de renda nos territórios”, destaca Thaís Oliveira, supervisora de projetos de empreendedorismo da FAS.

Na comunidade do Carão, Regina Ramos começou a beneficiar sementes como terapia ocupacional. Das sementes vieram os primeiros colares e, quando já tinha peças suficientes para começar a vender, ela viu ali uma possibilidade de renda. Hoje, Regina é fundadora e designer criativa da Sapopema, marca de moda autoral que reúne biojoias, vestimentas e itens de decoração inspirados na cultura cabocla e no cotidiano ribeirinho.

Para levar as peças ao mercado, Regina teve de aprender a lidar com as finanças do negócio e entender como registrar a marca e se formalizar como microempreendedora individual (MEI). Encontrar compradores era outro desafio. Como o Carão não é uma comunidade turística, ela apostou no marketing e nas vendas pela internet para chegar a clientes de fora.

“Hoje, a minha renda vem toda de fora, mas as pessoas sabem que esse empreendimento é de uma RDS, de uma comunidade ribeirinha, e que fala sobre a nossa cultura”, afirma Regina. Segundo ela, o apoio da FAS contribuiu para a estruturação do negócio, com oficinas, melhorias nas embalagens e equipamentos.

À frente da Cheiro da Floresta, Suela Andrade combina biocosméticos naturais e turismo de base comunitária. Além de produzir cosméticos com matérias-primas como andiroba, copaíba e castanha, ela oferece aos visitantes a experiência de preparar os próprios produtos. Para a empreendedora, acreditar na própria capacidade foi um dos primeiros desafios.

“A gente, às vezes, desacredita do próprio potencial”, relata Suela. As capacitações passaram a fazer parte do desenvolvimento do negócio. “A cada capacitação de que participo, levo um aprendizado e carrego isso para o meu próprio empreendimento, para colocar em prática.”

Na comunidade Tiririca, Viviane Mesquita identificou uma oportunidade na procura de visitantes por hospedagem. Sem emprego naquele momento e com a renda vinda da produção de artesanato, ela decidiu investir no Chalé Capitão da Mata. O custo da construção foi o principal obstáculo.

“Era um sonho muito grande ter esse empreendimento. Com a ajuda da FAS, a gente conseguiu concretizar esse sonho mais rápido”, conta Viviane.

Sobre o Prospera na Floresta

O Projeto Prospera na Floresta é executado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com apoio do Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Tem como objetivo contribuir para a consolidação de áreas protegidas no estado do Amazonas por meio do incentivo a atividades produtivas sustentáveis no âmbito da sociobioeconomia. O projeto abrange 22 áreas protegidas, sob gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Com execução prevista de quatro anos, a iniciativa atuará em uma área de mais de 20 milhões de hectares e deverá beneficiar 11.344 pessoas diretamente entre populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Acompanhe a evolução do projeto aqui.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.

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