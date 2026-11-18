Estudo associa o baixo consumo de frutas in natura a maior frequência de hipertensão e colesterol alto; saiba o que pode explicar esse efeito





Por Regina Célia Pereira, da Agência Einstein

Muitas vezes descartadas ou encaradas apenas como lixo, partes como casca e bagaço das frutas podem ser poderosas aliadas da saúde, sobretudo quando se trata de prevenir males cardiovasculares. Um estudo publicado em setembro no periódico Current Developments in Nutrition comparou a ingestão de frutas inteiras com a de sucos, e avaliou os impactos dessas escolhas.

Os autores analisaram dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco Comportamentais (BRFSS, na sigla em inglês), levantamento que reúne informações sobre comportamentos relacionados à saúde por meio de entrevistas telefônicas. O trabalho usou dados de 371.038 adultos, dos quais 151.983 relataram ter hipertensão e 130.399 apresentavam níveis alterados de colesterol. Nos dois grupos, o consumo de frutas inteiras era menos frequente.

Por se tratar de um estudo transversal, ou seja, que avalia dados de um grupo em um determinado momento, a pesquisa permite identificar associações e formular hipóteses, mas não estabelece relações de causa e efeito. De qualquer forma, o trabalho reforça a importância de uma alimentação variada e rica em ingredientes in natura.

“O texto destaca substâncias de ação antioxidante, como os polifenóis”, observa o nutrólogo Celso Cukier, do Einstein Hospital Israelita. Trata-se de um grupo de fitoquímicos, com mais de 8 mil integrantes, entre os quais existem os chamados “não extraíveis.” Esses tipos estão ligados à matriz celular do fruto e tendem a ser excluídos no processo de preparação de bebidas. Flavonoides e ácidos fenólicos são exemplos e estão em itens como uva, nectarina, amora, framboesa e pêssego.

Mix cardioprotetor

Os polifenóis acumulam indícios de efeitos cardiometabólicos. Uma de suas atuações mais estudadas é a melhora da função endotelial: eles agem no endotélio, camada de células que reveste os vasos sanguíneos, favorecendo sua elasticidade e ajudando a regular a pressão arterial. Também apresentam ação anti-inflamatória, que contribui para proteger as artérias.

Frutas in natura também costumam concentrar maior quantidade de outros antioxidantes, caso de carotenoides e da vitamina C. Embora grande parte dessas substâncias se mantenha nos sucos, o processamento e o armazenamento podem acelerar processos oxidativos e provocar perdas.

Garantir compostos antioxidantes no cardápio cotidiano é uma estratégia que neutraliza os radicais livres, moléculas que apresentam elétrons desemparelhados e precisam se estabilizar, reagindo com alguns componentes das células. Não faltam indícios na literatura científica de que o excesso de radicais está por trás de danos às artérias. Entre as campeãs de antioxidantes, vale mencionar as cítricas, a manga, a pitanga e a acerola.

Outra vantagem das frutas inteiras, seus bagaços e até cascas, é a maior oferta de fibras. “As do tipo solúvel ajudam no controle das taxas de colesterol”, diz a nutricionista Milena Gomes Vancini, do Ambulatório de Nutrição no setor de Cardiopatia Hipertensiva, Lípides, Aterosclerose e Biologia Vascular, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Como o nome denuncia, tais fibras se dissolvem em água, formando uma espécie de gel. E esse gel se liga aos ácidos biliares, moléculas envolvidas na digestão de gorduras, arrastando-os pelas fezes. Com a eliminação, há necessidade de repor esses ácidos, então, o organismo retira o colesterol da circulação, reduzindo seus níveis no sangue. Maçã, pera, ameixa, maracujá e goiaba contêm pectinas, que são exemplos de solúveis.

Além de favorecer o controle do colesterol, essas fibras são aliadas da microbiota intestinal. Elas contribuem para a proliferação das bactérias do bem e ajudam a combater a disbiose. Trata-se do desequilíbrio na população de micro-organismos, com maior concentração de micróbios patogênicos em comparação com os benéficos. A disbiose afeta a permeabilidade do intestino, permitindo que agentes nocivos viajem pela circulação e desencadeiem inflamações e outros danos.

Todos esses componentes, sejam vitaminas, polifenóis, carotenoides e fibras, atuam em sinergia em prol da saúde cardiovascular, e estão distribuídos pelas diferentes partes do fruto. Para não faltar no dia a dia, a dica é apostar na variedade. “Quanto mais colorido o cardápio, maior o número de compostos bioativos”, ensina a nutricionista, que recomenda buscar espécies nativas brasileiras.

Outro conselho é priorizar frutas da estação, o que resulta em alimentos mais frescos, saborosos e com melhor preço. A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta o consumo diário de pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças, o equivalente a cinco porções desses alimentos.

Por fim, cabe mencionar que, embora existam muitos indícios, os efeitos cardioprotetores dependem de um contexto de vida saudável, que inclui alimentação equilibrada, atividade física, sono adequado e gerenciamento do estresse.

Fonte: Agência Einstein

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