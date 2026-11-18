Estudantes, pais e responsáveis devem procurar a secretaria escolar até o dia 27 de novembro para confirmar a vaga em 2027.

Por Léo Nilo

O Governo do Amapá informa que o período de rematrícula para 2027 teve início em todas as escolas da rede estadual. O processo vai até o dia 27 de novembro e deve ser feito por todos os alunos que vão permanecer na mesma escola no próximo ano.

O processo de rematrícula é presencial e ocorre em cada unidade escolar. As escolas podem definir um cronograma interno conforme as modalidades de ensino ofertadas, então é importante se informar na secretaria de cada instituição.

Este momento também será utilizado pelas escolas para atualizar as informações dos alunos no sistema de gestão escolar e verificar possíveis pendências documentais.

Os estudantes que vão começar a estudar ou que vão trocar de escola em 2027 devem aguardar o período de matrícula escolar, que vai começar já em dezembro deste ano, em etapas.

Agência Amapá

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