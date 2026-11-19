Pesquisa associa reposição a um menor risco cardiovascular em mulheres com sintomas vasovagais, como ondas de calor e suor noturno

Por Fernanda Bassette, da Agência Einstein

Mulheres que apresentam ondas de calor, suor noturno e outros sintomas da transição para a menopausa não precisam esperar a última menstruação para discutir a possibilidade de iniciar a terapia hormonal da menopausa (THM). Um estudo publicado no JAMA Internal Medicine encontrou associação entre o tratamento e menor risco cardiovascular em mulheres sintomáticas durante a perimenopausa e na pós-menopausa recente.

A perimenopausa é o período em que os ovários passam a funcionar de maneira mais irregular e os níveis hormonais oscilam. Nessa fase, a mulher ainda pode menstruar, mas também já apresentar ondas de calor, suor noturno, alterações do sono e do humor e dificuldade de concentração.

“Em geral, a transição menopausal começa na década dos 40 anos, mas há grande variação individual. A transição pode levar cerca de quatro anos, mas pode se estender por oito anos ou mais”, explica a ginecologista Helena Hachul, do Einstein Hospital Israelita. A menopausa propriamente dita só é reconhecida após 12 meses consecutivos sem menstruar, desde que não haja outra causa para a ausência de menstruação.

A pesquisa analisou dados de mulheres acompanhadas durante a transição menopausal e incluiu participantes com sintomas vasomotores, como ondas de calor e sudorese noturna. O uso da terapia hormonal foi associado a um risco cardiovascular 22% menor em comparação com a ausência de tratamento.

Embora não estabeleça uma relação direta de causa e efeito, o estudo indica que a terapia hormonal pode ser considerada ainda na perimenopausa, quando os sintomas começam a comprometer a qualidade de vida. “Não é necessário aguardar 12 meses de amenorreia para discutir o tratamento. A mulher pode iniciar terapia hormonal após avaliação adequada”, afirma Hachul, que lidera no Einstein a implementação de um protocolo que busca atender e orientar mulheres que já enfrentam os sintomas do climatério, em unidades privadas e públicas geridas pela organização.

A escolha pela melhor terapia deve considerar a fase da transição menopausal e as características individuais da paciente. Em mulheres com útero, por exemplo, o estrogênio sistêmico deve ser associado a um progestagênio, hormônio que protege o endométrio (tecido que reveste internamente o útero) contra o crescimento excessivo provocado pelo estrogênio. “Sangramentos anormais precisam ser investigados antes de se atribuírem as alterações à transição menopausal”, observa a ginecologista.

Outro cuidado é não confundir terapia hormonal com anticoncepcional. Embora diminua durante a transição, a fertilidade não desaparece imediatamente. “Se a mulher ainda precisa evitar uma gestação, isso deve fazer parte do planejamento”, frisa Helena Hachul. A contracepção hormonal pode ajudar controlar irregularidades menstruais e sintomas, desde que seja adequada ao perfil de saúde da pessoa.

Benefícios e riscos

A terapia hormonal sistêmica é o tratamento mais eficaz para ondas de calor e suores noturnos em mulheres sem contraindicações. Além disso, ela pode contribuir para a preservação da massa óssea e, dependendo da formulação e da via de administração, aliviar sintomas geniturinários, como secura vaginal e desconforto durante a relação sexual. Para mulheres que não podem ou não desejam utilizar hormônios, existem alternativas não hormonais para o controle de alguns sintomas.

A discussão sobre a segurança do tratamento ganhou força no início dos anos 2000, com a divulgação do estudo Women’s Health Initiative (WHI), que levantou preocupações sobre riscos cardiovasculares e câncer de mama associados a determinados esquemas hormonais. Desde então, a avaliação dos benefícios e riscos passou a considerar fatores como a via de administração, a dose e as características da paciente.

“O WHI trouxe informações fundamentais e não deve ser desconsiderado, mas seus resultados precisam ser interpretados considerando as características das mulheres estudadas e os tratamentos utilizados”, pondera a médica do Einstein. “Embora a terapia hormonal não seja indicada para prevenir doenças cardiovasculares, evidências mais recentes, como as deste novo estudo, sugerem que o momento de início do tratamento e o perfil da mulher podem influenciar seus efeitos sobre a saúde cardiovascular.”

Entre os riscos da terapia hormonal sistêmica está o aumento da possibilidade de tromboembolismo e AVC em determinados grupos, além de um possível aumento do risco de câncer de mama associado a determinadas combinações de estrogênio e progestagênio, especialmente com o uso prolongado. Outros fatores que podem contraindicar o tratamento são histórico de câncer de mama, doença coronariana, AVC, doença hepática ativa e sangramento uterino ainda não investigado.

A decisão de iniciar o tratamento hormonal deve ser compartilhada entre médico e paciente.

“Esse estudo acrescenta evidências sobre mulheres sintomáticas em uma fase ainda pouco representada nos grandes ensaios clínicos anteriores [a perimenopausa]. A indicação continua sendo clínica, principalmente para mulheres cujos sintomas comprometem a qualidade de vida”, afirma a ginecologista.

Fonte: Agência Einstein

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