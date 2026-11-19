Estado contabiliza 2.233 focos de calor, segundo levantamento divulgado pelo g1; avanço dos registros amplia preocupação com os impactos ambientais e a qualidade do ar.

O Amapá enfrenta um cenário preocupante em relação às queimadas. Um levantamento divulgado pelo g1 Amapá aponta que o estado registrou 2.233 focos de incêndio, um crescimento de aproximadamente 262,5% em comparação com o período analisado do ano anterior.

O aumento dos registros chama atenção para os desafios de prevenção e combate ao fogo, especialmente em áreas de vegetação e regiões próximas a comunidades rurais.

Oiapoque está entre as áreas mais afetadas

O município de Oiapoque, no extremo norte do estado, lidera os registros de focos de incêndio, conforme as informações divulgadas na cobertura regional.

A ocorrência de queimadas representa uma ameaça à biodiversidade e pode comprometer a qualidade do ar, sobretudo quando a fumaça alcança áreas habitadas.

Além dos danos à vegetação, os incêndios podem afetar animais silvestres, atividades agrícolas e o cotidiano de comunidades que dependem diretamente dos recursos naturais.

Monitoramento e prevenção

O acompanhamento dos focos de calor é realizado por sistemas de monitoramento por satélite, como os disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os dados ajudam a identificar áreas com maior concentração de ocorrências e contribuem para o planejamento das ações de prevenção e fiscalização.

É importante observar que os focos de calor identificados por satélite não correspondem necessariamente ao número de incêndios individuais, já que um mesmo evento pode gerar diferentes registros.

Consequências para a saúde e o meio ambiente

A fumaça produzida pelas queimadas contém partículas e outros poluentes que podem agravar problemas respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares.

No campo ambiental, o avanço do fogo pode provocar perda de vegetação, degradação do solo e alterações nos habitats de espécies da fauna amazônica.

Diante do aumento dos registros, o monitoramento das áreas atingidas e as medidas preventivas ganham importância para reduzir os riscos à população e aos ecossistemas do Amapá.

Fontes: g1 Amapá; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

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