Circo no Residencial chega à Vila dos Oliveiras com espetáculo gratuito no dia 31 de outubro

Programação da Cia. Cangapé reúne artistas circenses e atrações para toda a comunidade, a partir das 19h

O Circo no Residencial chega ao Residencial Vila dos Oliveiras, em Macapá, no dia 31 de outubro, às 19h, com uma noite de espetáculo circense gratuita e aberta a toda a comunidade. A programação reúne a Cia. Cangapé, Casa Circo e As Encantadas, em uma apresentação voltada a crianças, jovens e famílias.

Realizado pela Cia. Cangapé, o projeto Circo no Residencial leva espetáculos e experiências culturais diretamente para conjuntos habitacionais de Macapá. A iniciativa aproxima a população da produção circense amapaense, levando programação cultural gratuita para diferentes territórios da capital.

A proposta do projeto é fazer o caminho inverso dos grandes eventos culturais: em vez de esperar que o público se desloque até os espaços culturais, é o circo que vai até as comunidades. Ao longo da circulação, a lona da Cia. Cangapé passa por sete conjuntos habitacionais de Macapá, transformando cada território em espaço de encontro, cultura e diversão. O Residencial Vila dos Oliveiras integra a lista de locais contemplados pela edição de 2026.

Circo produzido no Amapá

A programação valoriza diferentes linguagens do circo tradicional, reunindo números e atrações marcados pela técnica, comicidade e relação direta com o público. Entre as linguagens presentes no projeto estão malabarismo, tecido, rola-rola, monociclo, acrobacias, equilibrismo e palhaçaria.

Além de proporcionar entretenimento gratuito, o projeto fortalece a circulação da produção cultural amapaense. A temporada envolve artistas, grupos circenses, trupes, técnicos, produtores e profissionais de apoio, contribuindo também para movimentar a economia criativa e os pequenos empreendedores que atuam no entorno das apresentações.



Para a Cia. Cangapé, ocupar os conjuntos habitacionais com o circo também é uma forma de fortalecer o vínculo entre arte e território. Com origem e atuação na periferia de Macapá, especialmente no bairro do Araxá, a companhia construiu sua trajetória a partir de projetos sociais, formação artística e ações voltadas à ampliação do acesso à cultura.



A apresentação no Residencial Vila dos Oliveiras integra a circulação do Circo no Residencial, que percorre diferentes conjuntos habitacionais da capital ao longo de 2026. A proposta é aproximar artistas e comunidades, ampliar o acesso à linguagem circense e valorizar a produção artística feita no próprio estado.

Serviço

Circo no Residencial — Vila dos Oliveiras

📅 Data: 31 de outubro de 2026, sábado

🕖 Horário: 19h

📍 Local: Residencial Vila dos Oliveiras — Macapá/AP

🎟 Entrada: gratuita

👨‍👩‍👧‍👦 Classificação: livre, para todas as idades

Atrações:

⦁ Cia. Cangapé

⦁ Casa Circo

⦁ As Encantadas

Residenciais contemplados

Ao longo de seis meses de circulação, a lona da Cia. Cangapé percorrerá sete conjuntos habitacionais de Macapá. Até novembro de 2026, o projeto levará uma programação gratuita de espetáculos, transformando cada comunidade em um grande picadeiro de encontro, cultura e diversão.

⦁ Miracema

⦁ Macapaba

⦁ Jardim Açucena

⦁ Mestre Oscar Santos

⦁ São José

⦁ Mucajá

⦁ Vila dos Oliveiras

Sobre a Cia Cangapé

A Cia. Cangapé é uma companhia circense amapaense dedicada à criação, circulação e formação em artes do circo e teatro. Com trajetória marcada pela atuação em territórios populares, a companhia desenvolve espetáculos, projetos culturais, oficinas e ações de formação artística.

Ao longo dos anos, a Cangapé se consolidou como uma das principais referências do circo no Amapá, fortalecendo a linguagem circense no estado e criando pontes entre tradição, formação artística e comunidade. Seu trabalho valoriza a produção artística amazônica e contribui para o fortalecimento do circo como linguagem cultural no estado.

Realização e patrocínio

Realização

Cia. Cangapé

Apoio

Governo do Amapá

Secretaria de Estado da Cultura

Patrocínio Master

Grupo Equatorial

Ministério da Cultura

Governo Federal

Este projeto é realizado pela Cia Cangapé, com patrocínio master do Grupo Equatorial, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Foto de capa: Eudes Vinicius

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