Projeto PlenaMente Digital 60+ recebe novas turmas em novembro

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio da Secretaria de Planejamento, Gestão Estratégica e Governança (Seplan/TJAP) e em parceria com a Escola Judicial do Amapá (Ejap), abriu inscrições para novas oficinas do Projeto Plenamente Digital 60+, que oferece capacitação prática com orientações sobre aplicativos, serviços on-line e prevenção de golpes virtuais para pessoas com 60 anos ou mais.

A primeira turma está prevista para os dias 9 a 13 de novembro de 2026, na sala de informática da Ejap, localizada no prédio da Fecomércio, em Macapá. A iniciativa oferece formação gratuita para a população idosa, com atividades práticas voltadas ao uso seguro e autônomo das tecnologias digitais.

Experiência pessoal motivou a iniciativa

A ideia de criar o PlenaMente Digital 60+ surgiu durante a pandemia da Covid-19, a partir da experiência da servidora do TJAP e idealizadora do projeto, Rúbia Balieiro, ao ensinar a própria mãe a utilizar recursos tecnológicos para acessar serviços, buscar informações e manter contato com familiares.

“Essa vivência me mostrou, de forma muito concreta, o potencial transformador da inclusão digital para a população idosa e reforçou minha motivação para criar o PlenaMente Digital 60+”, explicou Rúbia.

Segundo a servidora, muitas pessoas idosas enfrentam dificuldades para realizar atividades que passaram a depender de ferramentas digitais, como acessar serviços públicos, efetuar pagamentos e buscar informações. A proposta é oferecer um ambiente acolhedor, que respeite o ritmo de aprendizagem de cada participante e contribua para a autonomia e a segurança no uso da tecnologia.

Segurança digital e autonomia

Além de ensinar funcionalidades dos aparelhos celulares e aplicativos, o projeto dedica atenção à prevenção de golpes virtuais e à identificação de informações falsas. Durante as atividades, os participantes aprendem a reconhecer mensagens alarmistas, pedidos urgentes de dinheiro, promoções suspeitas e falsas comunicações em nome de bancos ou órgãos públicos.

Rúbia destaca que o receio de cometer erros e a preocupação com fraudes estão entre as principais dificuldades relatadas pelos alunos. Por isso, as aulas incluem explicações do passo a passo, repetição dos procedimentos e exercícios práticos, com linguagem simples e acompanhamento individualizado.

A metodologia também considera necessidades de acessibilidade, com orientações para aumentar o tamanho das letras, ajustar o contraste da tela e utilizar recursos que facilitem o manuseio dos dispositivos.

De acordo com a idealizadora, os resultados vão além da aprendizagem técnica. Participantes que antes dependiam de filhos, netos ou outras pessoas para realizar tarefas pelo celular passaram a conquistar mais independência, fortalecer vínculos familiares e ampliar a participação na sociedade digital.

“Quando percebem que conseguem fazer essas atividades sozinhos, eles demonstram enorme satisfação e orgulho”, ressaltou.

Conteúdo e certificação

A programação contempla temas como Introdução ao Mundo Digital, Navegação Segura na Internet, Redes Sociais e Comunicação, Aplicativos Essenciais, Segurança Digital e Autodefesa, Inteligência Artificial no Cotidiano, Serviços Financeiros Digitais e Identificação de Notícias Falsas.

As atividades combinam aulas práticas, simulações, vídeos e materiais de apoio. Ao final da formação, os inscritos recebem certificado de participação.

Para Rúbia, ampliar iniciativas desse tipo é fundamental para que pessoas idosas, inclusive aquelas que vivem em localidades distantes dos centros urbanos, tenham mais oportunidades de aprender e utilizar os serviços digitais com segurança.

Inscrições

Além da turma de 9 a 13 de novembro, o projeto disponibiliza inscrições para outras duas oficinas, previstas para os períodos de 23 a 27 de novembro e de 14 a 18 de dezembro de 2026.

As inscrições devem ser realizadas pelos links correspondentes a cada turma:

· 9 a 13 de novembro de 2026: https://sig.tjap.jus.br/inscricao_evento/?w_evento=1652&w_curso=1047&w_uni=1451

· 23 a 27 de novembro de 2026: https://sig.tjap.jus.br/inscricao_evento/?w_evento=1653&w_curso=1047&w_uni=1451

· 14 a 18 de dezembro de 2026: https://sig.tjap.jus.br/inscricao_evento/?w_evento=1654&w_curso=1047&w_uni=1451

As oficinas serão realizadas na sala de informática da Ejap, no primeiro andar do prédio da Fecomércio, localizado na rua Eliezer Levy, esquina com a avenida Procópio Rola, no Centro de Macapá.

Inscrições abertas: Projeto PlenaMente Digital 60+ recebe novas turmas em novembro

– Macapá, 27 de outubro de 2026 –

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Paullynna Figueiredo

Arte: Carol Chaves

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