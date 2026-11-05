Porto Grande recebe vivência sobre o Marabaixo com o músico Paulinho Bastos

Atividade integra o projeto “Cultura Viva – Marabaixo: Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil” e busca fortalecer o conhecimento e a preservação de uma das principais manifestações culturais do Amapá

O município de Porto Grande recebe, nesta sexta-feira (6), às 15h, uma programação dedicada ao reconhecimento, à valorização e à preservação do Marabaixo, manifestação cultural que carrega a história, a identidade e a ancestralidade do povo amapaense. A atividade faz parte do projeto “Cultura Viva – Marabaixo: Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”, com a realização de uma palestra, vivência e demonstração técnica conduzidas pelo músico, compositor e arranjador Paulinho Bastos.

A iniciativa será realizada na Escola Estadual Elias de Freitas Trajano e pretende aproximar especialmente os jovens dos conhecimentos, ritmos e práticas que fazem parte dessa tradição. A proposta é proporcionar uma experiência de aprendizado e troca, valorizando os saberes culturais e incentivando a continuidade do Marabaixo entre as novas gerações.

Para a agente territorial Kléia Imbiriba, que atua na Macrorregião de Porto Grande, a realização da atividade representa uma oportunidade importante para o fortalecimento dos grupos culturais do município, especialmente o formado por jovens estudantes.

“Essa oficina será de grande importância para o grupo de Marabaixo daqui, formado por jovens estudantes, pois representa uma oportunidade de fortalecer, preservar e perpetuar essa tradição tão significativa. O Marabaixo fala muito sobre a nossa gente, nossas raízes, nossa história e nossa cultura. E ter essa formação sob a orientação de Paulinho Bastos, um grande nome da percussão e da música amapaense, será, sem dúvida, uma experiência maravilhosa e enriquecedora para esses jovens”, destaca.

Sobre Paulinho Bastos

Herdeiro de uma família de cantadores, compositores, tocadores e bailarinos, Paulinho Bastos construiu sua trajetória musical entre a vivência familiar e a formação técnica. Estudou arranjo e regência na Escola de Música da Universidade Federal do Pará (UFPA), canto coral no Centro de Educação Profissional de Música Walkíria Lima e Teatro na Universidade Federal do Amapá (Unifap).

Instrumentista, compositor, arranjador e educador, participou de importantes produções da música amapaense, trabalhando com artistas como Patrícia Bastos, Oneide Bastos e Jason. Atualmente, integra o Grupo Afro-Brasil-AP e atua como arranjador, regente e um dos coordenadores do projeto Banzeiro do Brilho de Fogo.

Em 2019, lançou seu primeiro álbum solo, Batuqueiros, que figurou entre os 100 melhores discos nacionais daquele ano. No mesmo período, foi homenageado na 16ª edição do SESCANTA Amapá. Sua trajetória também inclui apresentações em Recife, Rio de Janeiro e Fortaleza, por meio do projeto Preces, Louvores e Batuques do Quilombo do Curiaú.

Ação realizada pelo Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Amapá, Ministério da Cultura e Governo Federal, em parceria com a agente territorial Kléia Imbiriba, da Macrorregião de Porto Grande, Associação Artístico Cultural e Desportiva do Município de Oiapoque (AACDMO Yakaikani) e Associação Ói Nóiz Akí. A atividade integra as ações de formação e mobilização cultural no estado, incentivando o diálogo entre os agentes culturais e os mecanismos de participação nas políticas públicas.

Serviço

Projeto “Cultura Viva – Marabaixo: Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil” – Palestra, Vivência e Demonstração Técnica com Paulinho Bastos.

Data: Sexta-feira, 6 de novembro

Hora: às 15h.

Local: Escola Estadual Elias de Freitas Trajano.

Endereço: Rua Bela Vista, 631, bairro Aeroporto, Porto Grande (AP).

Texto: Mary Paes

Fotos: redes sociais Paulinho Bastos

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