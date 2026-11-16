Onça-pintada, peixe-boi, ariranha e boto-cor-de-rosa estão entre as espécies afetadas pela perda de habitats, caça e degradação ambiental.

A Amazônia abriga uma das maiores diversidades de animais do planeta, mas parte dessa riqueza natural enfrenta ameaças que comprometem a sobrevivência de diferentes espécies. Desmatamento, caça, conflitos com atividades humanas e alterações nos rios estão entre os fatores que preocupam pesquisadores e instituições ambientais.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a atualização da lista brasileira de fauna ameaçada, realizada por meio de portarias do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em 2026, passou a reconhecer 1.279 espécies ameaçadas de extinção no país, das quais 102 são mamíferos.

Entre os animais amazônicos que exigem atenção estão a onça-pintada, o peixe-boi-da-amazônia, a ariranha e o boto-cor-de-rosa. Essas espécies desempenham funções importantes nos ecossistemas e enfrentam diferentes pressões ambientais.

Onça-pintada

A onça-pintada (Panthera onca) é o maior felino das Américas e um dos principais predadores da floresta amazônica.

Sua presença contribui para o equilíbrio das cadeias alimentares, pois ajuda a regular populações de outros animais.

No Brasil, a espécie é classificada como Vulnerável (VU) à extinção. Entre as principais ameaças estão a perda e a fragmentação de habitats, a caça e os conflitos com atividades humanas.

A conservação da onça-pintada depende da proteção de grandes áreas naturais e da manutenção de ambientes que permitam seu deslocamento e reprodução.

Peixe-boi-da-amazônia

O peixe-boi-da-amazônia (Trichechus inunguis) é um mamífero aquático que vive nos rios e lagos da bacia amazônica.

Herbívoro, alimenta-se principalmente de plantas aquáticas e participa da dinâmica dos ecossistemas onde vive.

Classificado como Vulnerável (VU) na avaliação brasileira consultada, o animal sofreu historicamente com a caça e continua exposto a ameaças como captura acidental, degradação ambiental e alterações nos ambientes aquáticos.

A proteção dos rios, lagos e áreas de alimentação é fundamental para sua conservação.

Ariranha

A ariranha (Pteronura brasiliensis), também conhecida como lontra-gigante, é um mamífero semiaquático que vive em grupos familiares.

A espécie desempenha uma função importante nos ecossistemas aquáticos, alimentando-se principalmente de peixes.

No Brasil, aparece como Vulnerável (VU) na avaliação utilizada pelo ICMBio em seu plano de conservação de mamíferos aquáticos amazônicos.

A degradação das margens dos rios, a perturbação de áreas de reprodução e os conflitos com atividades humanas estão entre os fatores que dificultam sua conservação.

Boto-cor-de-rosa

O boto-cor-de-rosa (Inia geoffrensis) é um dos animais mais conhecidos da Amazônia e também um dos símbolos da cultura regional.

Presente em rios e lagos amazônicos, o mamífero aquático desempenha um papel importante nas cadeias alimentares.

Segundo avaliação do ICMBio, a espécie está classificada como Em Perigo (EN) de extinção no Brasil.

Entre as ameaças identificadas estão as capturas associadas à pesca, os acidentes com equipamentos pesqueiros, a construção de barragens e as alterações nos ambientes aquáticos.

A conservação do boto depende da proteção dos rios e da redução das atividades que provocam mortalidade ou comprometem seus habitats.

Por que a perda dessas espécies preocupa?

Os animais desempenham funções diferentes e complementares na natureza.

Predadores como a onça-pintada ajudam a regular populações de presas. Espécies aquáticas, como a ariranha e o boto, participam das relações alimentares dos rios. Já o peixe-boi contribui para a dinâmica da vegetação aquática.

A redução dessas populações pode provocar desequilíbrios ecológicos e comprometer processos naturais importantes para a biodiversidade.

Além disso, a perda de espécies representa uma ameaça ao patrimônio natural e cultural das comunidades amazônicas.

Conservação depende de fiscalização e pesquisa

A proteção da fauna amazônica envolve diferentes medidas, como o combate à caça ilegal, a fiscalização ambiental, a manutenção de unidades de conservação e o monitoramento das populações animais.

Pesquisas científicas também são fundamentais para identificar mudanças na distribuição das espécies e avaliar os impactos das atividades humanas.

A participação de comunidades tradicionais e populações locais é outro elemento importante, especialmente em territórios onde a conservação da biodiversidade está diretamente relacionada aos modos de vida.

Preservar a fauna amazônica significa proteger não apenas espécies isoladas, mas também as relações ecológicas que sustentam uma das regiões de maior biodiversidade do planeta.

Fontes: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Sistema SALVE e Planos de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas.

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