Estado registra aumento de 278,7% nos focos de incêndio entre agosto e novembro de 2026; fumaça também atinge Santana e Mazagão.

A fumaça que encobriu bairros de Macapá nesta segunda-feira (16) tem relação com queimadas registradas no Amapá e em áreas vizinhas do Pará. O fenômeno também foi percebido em Santana e em parte de Mazagão, provocando preocupação com a qualidade do ar e os possíveis impactos à saúde da população.

De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), imagens do satélite NOAA-20 indicam que parte da fumaça que chegou à capital amapaense teve origem nas ilhas do Pará e foi transportada pelos ventos em direção ao estado.

O cenário ocorre em meio ao crescimento expressivo dos focos de fogo no Amapá, que já ultrapassaram 2,1 mil registros desde agosto.

Amapá registra aumento de 278,7% nos focos de fogo

Dados do Painel do Fogo apontam que, entre 1º de agosto e 16 de novembro de 2026, foram identificados 2.155 focos de fogo ativo no Amapá. No mesmo intervalo de 2025, o levantamento contabilizou 569 ocorrências.

A diferença representa 1.576 registros adicionais, um crescimento de 278,7% em relação ao ano anterior.

Oiapoque aparece como o município com maior número de focos, somando 356 registros. Em seguida estão Calçoene, com 322, e Mazagão, com 308. Macapá ocupa a quarta posição no levantamento estadual.

Os números reforçam a dimensão das ocorrências durante o período de estiagem e a necessidade de acompanhamento das áreas atingidas.

Fumaça se concentra próximo ao solo durante a madrugada

Além da quantidade de queimadas, as condições atmosféricas influenciam a intensidade da fumaça percebida pela população.

Segundo o diretor de Desenvolvimento Ambiental da Sema, Marcos Almeida, as variações de temperatura interferem diretamente na dispersão do material particulado presente no ar.

Durante os períodos mais quentes do dia, a fumaça tende a alcançar camadas mais altas da atmosfera. Com a redução da temperatura durante a madrugada, parte dessas partículas permanece mais próxima da superfície, aumentando a exposição da população.

“Durante o dia, a fumaça sobe com as altas temperaturas. Quando chega a madrugada, com a queda da temperatura, ela fica mais próxima da superfície, aumentando a concentração de material particulado que a população respira”, explicou Almeida.

O monitoramento da qualidade do ar também apresentou oscilações nesta segunda-feira. Às 15h44, o índice registrado era de 17, considerado satisfatório na escala apresentada pela Sema, que estabelece valores de zero a 50 para essa classificação.

Entretanto, entre 3h e 7h, o indicador chegou a 70, atingindo o nível de atenção informado pelo órgão ambiental. A situação exige cuidados principalmente com crianças, idosos e pessoas mais sensíveis à poluição atmosférica.

Fiscalização é intensificada em áreas de Macapá

Com o aumento das ocorrências e das denúncias relacionadas ao uso irregular do fogo, a Sema ampliou as ações de fiscalização ambiental na capital.

As equipes atuam em conjunto com brigadistas no combate aos incêndios e na identificação de possíveis responsáveis pelas queimadas.

Entre os locais fiscalizados estão a AP-70, na região do Curiaú, a Lagoa dos Índios e trechos da BR-156.

Segundo a secretaria, pessoas flagradas provocando queimadas irregulares estão sujeitas à autuação e ao encaminhamento à Delegacia de Meio Ambiente (Dema).

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Taísa Mendonça, destacou a importância da participação dos moradores na prevenção de novos incêndios.

“Estamos intensificando a fiscalização e o combate às queimadas, mas a prevenção também depende da colaboração da população. Uma única queima irregular pode colocar em risco vidas, moradias e a biodiversidade”, afirmou.

População deve evitar o uso do fogo

A Sema informa que o uso do fogo está proibido em todo o território estadual, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais.

A orientação é evitar queimadas para limpeza de terrenos, quintais e descarte de folhas ou outros resíduos.

Além dos danos ambientais, a fumaça resultante das queimadas pode comprometer a qualidade do ar e agravar problemas respiratórios, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

O acompanhamento dos focos de incêndio e das condições atmosféricas permanece importante diante da continuidade do período de estiagem e do aumento das ocorrências registrado neste ano.

Via Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá (Sema)

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