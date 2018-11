O que visitar em Portugal?

Está pensando em passar as férias de fim de ano em Portugal? Ótima escolha! Portugal é conhecida por ser rica em sua história relacionada ao período imperial, e por preservá-la. Separamos aqui alguns lugares que vão desde cidades litorâneas, até destinos religiosos e medievais e que você não pode deixar de visitar em terras lusitanas:

Porto

Situada no noroeste de Portugal, Porto é uma das cidades mais importantes e emblemáticas. E uma cidade que atrai desde os turistas que gostam de pontos históricos até aqueles que procuram cidades mais agitadas, com uma vida noturna movimentada. Sua fama maior vem do vinho que leva seu nome. A cidade fica às margens do Rio Douro.

Braga

Já na cidade de Braga, os turistas vão encontrar um turismo mais religioso, por ser conhecida como um dos principais centros religiosos portugueses. Braga possui várias igrejas no estilo barroco, além de prédios de arquitetura admirável e jardins e parques únicos. Braga fica no norte de Portuga.

Guimarães

Guimarães chama atenção por possuir um centro histórico que já foi declarado Patrimônio da Humanidade. A cidade milenar abriga ainda belos prédios e construções que são tão antigos quanto a cidade. Guimarães também fica no norte de Portugal.

Aveiro

A famosa “Veneza Portuguesa” é uma cidade muito charmosa cortada por um canal. No canal, os turistas podem fazer prazerosas viagens nos moliceiros, embarcações que fazem o transporte turístico pelo canal.

Coimbra

Famosa pela Universidade de Coimbra, esta cidade é mais voltada para turistas que gostam de cidades com um clima mais jovial. Por ser uma cidade universitária, é bastante movimentada e possui uma vida noturna bem agitada. Ainda em Coimbra os turistas podem desfrutar de monumentos históricos e igrejas.

Manteigas

Localizada no meio do Parque Natural da Serra da Estrela, a cidade de Manteigas é conhecida pelo seu delicioso queijo amanteigado. A cidade possui um ar mais interiorano e é uma boa opção para quem gosta de cidades pequenas e antigas. Também é uma boa pedida para esquiar no inverno.

Fátima

Totalmente voltada para o turismo religioso, a cidade de Fátima abriga o Santuário de Fátima. De acordo com os moradores, este foi o local onde três crianças teriam testemunhado a aparição Nossa Senhora.

Nazaré

Quem adora uma praia, vai amar a cidade de Nazaré. Possui uma praia bem tranquila, mas que nesta temporada de fim de ano fica agitada devido as ondas gigantes que chegam a costa. As ondas podem chegar até 30m.

Óbidos

Se você é fã de história medieval, Óbidos é a cidade perfeita! A cidade abriga o Castelo de Óbidos e possui diversas muralhas, sendo conhecida também por ter sido destino de diversos povos, como os romanos, os visigodos e os mouros.

Última dica

Tão importante quanto saber quais cidades visitar em Portugal, é viajar com todos os contatos das empresas de Portugal que você vai precisar consultar antes e durante a viagem. E sempre bom ter estes contatos acessíveis para, por exemplo se instalar em um hotel ou reservar um restaurante ou ainda marcar uma visita a um museu.