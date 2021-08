Sine Amapá oferta vagas de emprego em quase 30 áreas para 3 de agosto; veja oportunidades

Postos de trabalho são para Macapá. Atendimento voltou a ser presencial.

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta oportunidades de empregos para Macapá. O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.

Depois de meses atendendo somente pela web, em acordo com os decretos de prevenção da Covid-19, o serviço de emprego voltou a receber os interessados nas vagas presencialmente.

Em Macapá, os atendimentos acontecem de 8h às 12h na Casa do Trabalhador (endereço: Avenida Mendonça Júnior, entre as ruas Paraná e Marcelo Cândia, no bairro Santa Rita).

O serviços serão ofertados mediante regras de higienização e distanciamento social. Também é obrigatório o uso de máscara.

As oportunidades estão disponíveis apenas para o dia divulgado. Veja as vagas disponíveis de acordo com as solicitações das empresas:

Macapá

almoxarife (6 meses de experiência – idade até 40 anos)

ajudante de depósito (6 meses de experiência)

ajudante de pedreiro

atendente de lanchonete (6 meses de experiência – idade até 35 anos)

assistente de informática (6 meses de experiência – idade até 30 anos)

atendente recepcionista

conferente de mercadorias (6 meses de experiência)

designer gráfico (6 meses de experiência – more próximo ao Muca)

doceiro (6 meses de experiência – more próximo ao Muca)

empregada doméstica

encarregado de depósito (6 meses de experiência)

ferramenteiro (6 meses de experiência)

gerente de loja (6 meses de experiência – ensino superior – tenha CNH – sexo feminino)

manicure (experiência na área)

operadora de caixa (6 meses de experiência – curso na área)

operador de empilhadeira (6 meses de experiência)

pedreiro

pedreiro de acabamento

promotora de vendas

salgadeira (6 meses de experiência – more próximo ao Muca)

soldador (6 meses de experiência)

vendedor interno (6 meses de experiência)

vendedor pracista (experiência em vendas)

estágio: administração (more próximo do Muca)

administração (more próximo do Muca) estágio: ciências contábeis (more próximo do Muca)

ciências contábeis (more próximo do Muca) estágio: direito (7º ou 8º semestres – conhecimento técnico em pacote Office, sistema Tucujuris e PJe)

Do G1 Amapá

