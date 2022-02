Sine atende somente pela web: veja as vagas de emprego para Macapá em 11 de fevereiro

Oportunidades são apenas para o dia informado e interessado deve mandar currículo por e-mail.

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta oportunidades de empregos para Macapá. O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.

Em função da alta de casos e internações pela Covid-19 no estado, o Sine suspendeu o atendimento presencial de entrega de currículos para evitar aglomerações.

Com isso, as indicações de vaga devem ser feitas por e-mail. O interessado deve mandar o currículo com o emprego desejado para o endereço: [email protected]

As oportunidades estão disponíveis apenas para o dia divulgado. Veja as vagas ofertadas de acordo com as solicitações das empresas:

Macapá

auxiliar de cozinha

auxiliar de serralheiro

auxiliar de serviços gerais

costureira

cozinheira

cozinheiro

lavador de carro

encanador

marceneiro

motorista

técnico de mecânica eletrotécnica

técnico de mecânica industrial

técnico de refrigeração

serralheiro

auxiliar de manutenção predial (para pessoas com deficiência)

