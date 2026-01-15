Embrapii abre seleção para capacitar grupos de pesquisa da Região Norte em excelência operacional e inovação
Oito grupos de Instituições de Ciência e Tecnologia serão treinados no modelo Embrapii de gestão e desenvolvimento de projetos de inovação
A partir desta quinta-feira (15), a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) dará início a processo de seleção para capacitar grupos de pesquisa de Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) da Região Norte do país. O objetivo é fortalecer a atuação desses grupos em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em parceria com o setor produtivo, de modo a promover a qualificação técnica e gerencial das instituições locais.
Serão escolhidos, neste ano, quatro grupos de pesquisa e outros quatro em 2027, que participarão de um programa de treinamento e imersão no Sistema de Excelência Operacional da Embrapii. A iniciativa vai apoiar ICTs na adoção de boas práticas de gestão e operação de projetos colaborativos com empresas, preparando-as para futuras chamadas de credenciamento como Unidades Embrapii.
“A Região Norte tem enorme potencial científico e tecnológico. Com essa chamada, queremos ampliar a capacidade das instituições locais de desenvolver projetos de inovação em parceria com a indústria, fortalecendo a presença da Embrapii em todo o território nacional”, afirma o presidente da Embrapii, Alvaro Prata.
No dia 27 de janeiro, será realizado webinar, no canal da Embrapii no Youtube, para esclarecimento de dúvidas dos candidatos. As propostas devem ser apresentadas até 20 de fevereiro. No dia 17 de abril, será divulgado o resultado da seleção. Com o programa, a Embrapii pretende fortalecer a capacidade dos grupos de pesquisa da Região Norte de atuar em projetos inovadores, aumentando sua integração com empresas e contribuindo para o desenvolvimento regional sustentável.
O programa de capacitação será dividido em duas etapas complementares: a primeira, focada na capacitação técnica e imersão, quando os grupos selecionados participarão de um workshop em uma Unidade Embrapii, com vivência prática do modelo operacional, treinamento em prospecção e negociação de projetos e entendimento dos critérios de credenciamento no sistema. Na segunda fase, de avaliação de maturidade operacional, os grupos receberão capacitação in loco, baseada no Modelo Embrapii de Maturidade e Excelência Operacional, com vistas ao aprimoramento da gestão e ao alinhamento às melhores práticas adotadas pela rede Embrapii.
A chamada completa e as orientações para inscrição estarão disponíveis em breve no site da Embrapii: www.embrapii.org.br.
Sobre a Embrapii
A Embrapii é uma organização social que atua em cooperação com Instituições de Ciência e Tecnologia, públicas ou privadas, para atender ao setor empresarial e fomentar a inovação na indústria. Para isso, conecta centros de pesquisa e empresas, compartilhando os custos da inovação ao aportar recursos não reembolsáveis em projetos que levem à introdução de novos produtos e processos no mercado. Para ter acesso ao modelo, a empresa deve apresentar seu desafio tecnológico à Unidade Embrapii com a competência técnica que se enquadra às necessidades do projeto.
A empresa possui contrato de gestão com o Governo Federal, por meio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; da Educação; da Saúde e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além disso, possui parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).