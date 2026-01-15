Embrapii abre seleção para capacitar grupos de pesquisa da Região Norte em excelência operacional e inovação

Oito grupos de Instituições de Ciência e Tecnologia serão treinados no modelo Embrapii de gestão e desenvolvimento de projetos de inovação



A partir desta quinta-feira (15), a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) dará início a processo de seleção para capacitar grupos de pesquisa de Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) da Região Norte do país. O objetivo é fortalecer a atuação desses grupos em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em parceria com o setor produtivo, de modo a promover a qualificação técnica e gerencial das instituições locais.



Serão escolhidos, neste ano, quatro grupos de pesquisa e outros quatro em 2027, que participarão de um programa de treinamento e imersão no Sistema de Excelência Operacional da Embrapii. A iniciativa vai apoiar ICTs na adoção de boas práticas de gestão e operação de projetos colaborativos com empresas, preparando-as para futuras chamadas de credenciamento como Unidades Embrapii.



“A Região Norte tem enorme potencial científico e tecnológico. Com essa chamada, queremos ampliar a capacidade das instituições locais de desenvolver projetos de inovação em parceria com a indústria, fortalecendo a presença da Embrapii em todo o território nacional”, afirma o presidente da Embrapii, Alvaro Prata.



No dia 27 de janeiro, será realizado webinar, no canal da Embrapii no Youtube , para esclarecimento de dúvidas dos candidatos. As propostas devem ser apresentadas até 20 de fevereiro. No dia 17 de abril, será divulgado o resultado da seleção. Com o programa, a Embrapii pretende fortalecer a capacidade dos grupos de pesquisa da Região Norte de atuar em projetos inovadores, aumentando sua integração com empresas e contribuindo para o desenvolvimento regional sustentável.



O programa de capacitação será dividido em duas etapas complementares: a primeira, focada na capacitação técnica e imersão, quando os grupos selecionados participarão de um workshop em uma Unidade Embrapii, com vivência prática do modelo operacional, treinamento em prospecção e negociação de projetos e entendimento dos critérios de credenciamento no sistema. Na segunda fase, de avaliação de maturidade operacional, os grupos receberão capacitação in loco, baseada no Modelo Embrapii de Maturidade e Excelência Operacional, com vistas ao aprimoramento da gestão e ao alinhamento às melhores práticas adotadas pela rede Embrapii.



A chamada completa e as orientações para inscrição estarão disponíveis em breve no site da Embrapii: www.embrapii.org.br .



Sobre a Embrapii

A Embrapii é uma organização social que atua em cooperação com Instituições de Ciência e Tecnologia, públicas ou privadas, para atender ao setor empresarial e fomentar a inovação na indústria. Para isso, conecta centros de pesquisa e empresas, compartilhando os custos da inovação ao aportar recursos não reembolsáveis em projetos que levem à introdução de novos produtos e processos no mercado. Para ter acesso ao modelo, a empresa deve apresentar seu desafio tecnológico à Unidade Embrapii com a competência técnica que se enquadra às necessidades do projeto.



A empresa possui contrato de gestão com o Governo Federal, por meio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; da Educação; da Saúde e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além disso, possui parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

