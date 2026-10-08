Concursos no Amapá abrem inscrições com salários de até R$ 8,3 mil

Seleções para níveis médio e superior recebem inscrições até 29 de outubro. Provas serão realizadas em novembro de 2026.

As inscrições para dois concursos públicos na área administrativa do Amapá começaram nesta quinta-feira, 8 de outubro. As seleções contemplam cargos de níveis médio e superior, com remunerações iniciais entre R$ 3.903,75 e R$ 8.331,35. Os candidatos podem se inscrever até 29 de outubro, exclusivamente pela internet.

Os concursos são destinados aos grupos de Gestão Governamental e Governança e Gestão Estratégica, com oportunidades para formação de cadastro de reserva. A organização das seleções é de responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).

Confira os cargos e salários

O concurso de Gestão Governamental oferece 185 oportunidades para o cargo de Assistente Administrativo, que exige ensino médio completo. A remuneração inicial é de R$ 3.903,75, e a taxa de inscrição custa R$ 90.

Já a seleção de Governança e Gestão Estratégica contempla 173 oportunidades para profissionais com formação superior, distribuídas entre os seguintes cargos:

Analista Administrativo;

Analista de Planejamento e Orçamento;

Analista de Tecnologia da Informação;

Analista de Comunicação Social;

Analista Jurídico;

Analista de Relações Internacionais.

Para esses cargos, a remuneração inicial é de R$ 8.331,35, com taxa de inscrição de R$ 120.

Inscrições seguem até 29 de outubro

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site oficial do IDCAP, responsável pela organização dos concursos.

Confira os principais prazos:

Etapa Data Inscrições 8 a 29 de outubro Pedido de isenção da taxa 8 e 9 de outubro Pagamento da inscrição Até 30 de outubro Prova de Gestão Governamental 22 de novembro Prova de Governança e Gestão Estratégica 29 de novembro

As inscrições ficam disponíveis até as 23h59 do dia 29 de outubro de 2026. Os pedidos de isenção devem seguir os critérios previstos nos respectivos editais.

Provas serão aplicadas em novembro

As provas objetivas ocorrerão em datas diferentes, conforme o grupo escolhido.

Os candidatos ao cargo de Assistente Administrativo farão a avaliação em 22 de novembro. Para os cargos de nível superior de Governança e Gestão Estratégica, a aplicação está prevista para 29 de novembro.

Os interessados devem consultar os editais completos para verificar requisitos específicos de escolaridade, conteúdo programático, critérios de avaliação e demais orientações.

Concursos retomam seleção na área administrativa

Segundo a Secretaria de Estado da Administração (Sead), os novos concursos representam a retomada das seleções para a área de Gestão Governamental, cujo último certame ocorreu em 2018.

A secretária de Estado da Administração, Cinthya Mendes, afirmou que os processos seletivos buscam recompor o quadro de servidores e atender às necessidades dos órgãos estaduais.

Atenção: o material divulgado apresenta uma divergência no número de oportunidades. Embora informe 351 vagas no subtítulo original, a soma das 185 oportunidades de nível médio com as 173 de nível superior resulta em 358 oportunidades. A quantidade oficial deve ser confirmada nos editais antes da publicação.

Link de inscrição: https://idcap.selecao.net.br/

Foto de capa: Arquivo Sead

Com informações da Secretaria de Estado da Administração (Sead)

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