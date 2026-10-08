Curso de cuidador infantil capacita 30 mulheres no Amapá

Formação oferece bolsa de R$ 600 e busca ampliar as oportunidades de trabalho e autonomia financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Trinta mulheres atendidas pela Casa da Mulher Brasileira e pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), em Macapá, participam de um curso gratuito de cuidador infantil. A capacitação integra o programa Empodera Mulher e busca ampliar as oportunidades de inserção profissional e independência financeira de mulheres que enfrentaram situações de vulnerabilidade e violência doméstica.

A formação é realizada em parceria entre o Governo do Amapá, o Instituto Federal do Amapá (Ifap), a prefeitura e o Cram. Além da qualificação profissional, as participantes poderão receber uma bolsa de incentivo de R$ 600, mediante o cumprimento dos requisitos de frequência.

Formação tem duração de 160 horas

O curso possui carga horária de 160 horas, distribuídas ao longo de 53 dias. As aulas são presenciais e acontecem na Casa da Mulher Brasileira, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h.

Entre os conteúdos abordados estão o desenvolvimento humano e as etapas da evolução motora e cognitiva das crianças.

A psicóloga Carminha Ângela, responsável pela disciplina de Desenvolvimento Humano, explica que a formação também prepara as futuras cuidadoras para reconhecer possíveis alterações no desenvolvimento infantil.

“Nosso principal objetivo é capacitar as futuras cuidadoras para identificarem sinais de alerta e orientarem os pais a procurarem acompanhamento pediátrico”, explica.

Autonomia financeira e enfrentamento à violência

A falta de independência financeira é um dos fatores que podem dificultar o rompimento de relações marcadas pela violência doméstica.

Segundo a diretora do Cram, Camila Soledade, a qualificação profissional representa uma oportunidade para que mulheres atendidas pela rede de proteção construam novas perspectivas de vida.

“Muitas vítimas de violência regressam ao local da agressão devido à falta de autonomia financeira. Esse curso tem como objetivo justamente proporcionar as ferramentas necessárias para que estas mulheres conquistem autonomia e consigam sair desse contexto de vulnerabilidade”, afirma.

Bolsa de R$ 600 incentiva permanência no curso

As participantes que cumprirem os critérios de assiduidade receberão uma bolsa de incentivo de R$ 600 ao final da formação.

Para Lucinelma Silva, de 45 anos, pedagoga e trabalhadora autônoma, a oportunidade representa uma possibilidade de ampliar suas perspectivas profissionais.

“É uma excelente oportunidade de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Esse apoio financeiro atribuído pela assiduidade é essencial para ajudar mães e mulheres desempregadas no sustento familiar durante o período de formação”, relata.

Novos cursos e como obter informações

O programa também prevê a ampliação das oportunidades de capacitação. Segundo a direção do Cram, há previsão de abertura de uma turma para formação na área de produção de salgados, em parceria com o Ifap, na primeira quinzena de outubro.

As interessadas em participar de futuras qualificações podem procurar presencialmente o Cram, localizado na Casa da Mulher Brasileira, na Zona Norte de Macapá, para consultar a disponibilidade de vagas e os critérios de participação.

Também é possível acompanhar a divulgação de cursos e processos de inscrição pelo site oficial do Instituto Federal do Amapá (Ifap).

A Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas e oferece atendimento a mulheres em situação de violência.

Foto de capa: Adriano Monteiro/GEA

Fonte: Agência Amapá/Secom.

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