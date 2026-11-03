terça-feira, novembro 3, 2026
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Amazônia

Edital da FAS habilita 32 propostas indígenas no Amazonas

Livia Almeida

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) divulgou o resultado definitivo da etapa de enquadramento documental e análise de elegibilidade do edital nº 05/2026, “Soluções que Vêm do Território”. Após a análise dos recursos, as 32 propostas avaliadas foram habilitadas e encaminhadas à Comissão de Especialistas para avaliação de mérito.

A iniciativa busca reconhecer e fortalecer projetos construídos pelos próprios povos e organizações indígenas a partir de seus conhecimentos, experiências, formas de organização e prioridades territoriais.

O edital integra o Projeto Prospera na Floresta, executado pela FAS com apoio do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e contempla terras e territórios indígenas elegíveis no Amazonas.

Serão selecionados até cinco projetos, com apoio financeiro de até R$ 250 mil por projeto e prazo de execução de até 12 meses, conforme os critérios estabelecidos no edital. As iniciativas poderão contemplar práticas produtivas sustentáveis, segurança alimentar, valorização da sociobiodiversidade e dos conhecimentos tradicionais, fortalecimento da governança comunitária e gestão sustentável dos territórios, respeitando os modos de vida e as formas próprias de organização dos povos indígenas.

Do total de propostas habilitadas, 30 foram apresentadas por organizações formalizadas e duas por coletivos. As iniciativas envolvem diferentes povos indígenas, entre eles Marubo, Sateré-Mawé, Baré, Baniwa, Kanamari, Apurinã, Tikuna e Yanomami.

“As soluções não chegam prontas aos territórios indígenas. Elas nascem dos conhecimentos transmitidos de geração em geração, das experiências e das prioridades dos próprios povos. Esse edital é uma oportunidade de reconhecer e fortalecer iniciativas construídas pelas organizações e coletivos indígenas, respeitando suas formas de organização, sua autonomia e seus modos de vida. Nosso papel é apoiar essas iniciativas, para que os próprios povos continuem conduzindo seus caminhos e fortalecendo o bem viver em seus territórios”, destaca Rosa dos Anjos, indígena do povo Mura e coordenadora do Programa de Protagonismo Indígena da FAS.

A habilitação confirma que as propostas atenderam aos requisitos da etapa documental, mas não garante a seleção final nem a concessão dos recursos. A contratação estará condicionada ao resultado da avaliação de mérito, à não objeção do BNDES e ao cumprimento das demais condições previstas no edital.

A relação completa das propostas habilitadas, assim como o edital, os anexos e os comunicados do processo seletivo, está disponível em fas-amazonia.org/territorio.

Sobre o Prospera na Floresta

O Projeto Prospera na Floresta é executado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com apoio do Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES. A iniciativa atua em 22 áreas protegidas do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), abrangendo mais de 20 milhões de hectares. A expectativa é beneficiar diretamente 11.344 pessoas indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia, com iniciativas voltadas à conservação ambiental, à melhoria da qualidade de vida das populações da floresta e ao fortalecimento de soluções construídas a partir das realidades locais.

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