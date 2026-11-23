Estudo brasileiro indica que metas mais rigorosas de pressão arterial podem reduzir o risco de novos eventos cardiovasculares em pessoas que já sofreram acidente vascular cerebral

Por Arthur Almeida e Luiza Monteiro, da Agência Einstein

A hipertensão é um dos principais fatores de risco para eventos cardiovasculares, inclusive os que atingem o cérebro. Quando não é controlada, pode danificar os vasos sanguíneos que irrigam o órgão, aumentar o risco de acidente vascular cerebral (AVC) e até contribuir para o declínio cognitivo. O cuidado é especialmente importante para prevenir novos episódios em quem já sofreu AVC isquêmico ou ataque isquêmico transitório (AIT), popularmente conhecido como “mini-AVC”.

A pressão arterial elevada por períodos prolongados torna os vasos sanguíneos mais rígidos e estreitos, dificultando a circulação. Quando uma artéria cerebral fica obstruída, ocorre um AVC isquêmico; quando se rompe, leva a um AVC hemorrágico. E a condição pode causar danos ao sistema nervoso.

“A hipertensão está associada a declínios de memória, atenção e raciocínio”, alerta a neurologista Gisele Sampaio, pesquisadora da Academic Research Organization (ARO) e líder de Estudos Clínicos em Neurologia do Einstein Hospital Israelita.

Na ciência, diversas pesquisas já se debruçaram sobre o impacto do controle rigoroso da pressão arterial na prevenção de danos ao cérebro. O estudo SPRINT, publicado em 2015 no The New England Journal of Medicine, identificou benefícios do tratamento intensivo da hipertensão à saúde cerebral. Seus resultados, porém, não podem ser diretamente aplicados a pessoas que sofreram AVC, uma vez que elas não foram incluídas no estudo.

Estudo brasileiro responde

Daí partiu a premissa do OPTIMAL-STROKE, ensaio clínico conduzido por Gisele Sampaio junto a outros pesquisadores do Einstein, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). Publicado no último dia 7 de novembro no The New England Journal of Medicine e apresentado no encontro anual de 2026 da Associação Americana do Coração (AHA), o estudo acompanhou 4.368 pessoas com histórico de AVC isquêmico ou AIT em 30 centros espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Entre 2019 e 2022, os participantes foram distribuídos aleatoriamente em duas turmas. O grupo controle, composto por 2.196 indivíduos, adotou uma abordagem de cuidado mais convencional, em que o objetivo era manter a pressão arterial sistólica abaixo de 140 milímetros de mercúrio (mmHg). Por sua vez, o grupo experimental, com 2.172 pessoas, foi direcionado para uma meta mais ambiciosa: ficar abaixo de 120 mmHg.

Ao final da análise, a equipe observou que a pressão sistólica média ficou em 122,0 mmHg entre os pacientes submetidos ao tratamento intensivo, contra 135,2 mmHg no grupo convencional. Para alcançar os níveis mais baixos, os participantes do primeiro grupo utilizaram, em média, três medicamentos de ação anti-hipertensiva, enquanto os do segundo usaram dois.

Verificou-se que os pacientes incentivados a atingir a meta mais rigorosa apresentaram menos eventos cardiovasculares graves ao longo do acompanhamento. Ao todo, foram 236 casos, ante 297 no grupo de tratamento padrão. Isso representa uma redução relativa de aproximadamente 21% no risco de novos eventos cardiovasculares, como infarto, AVC, hospitalização por problemas cardíacos e, nos casos mais graves, morte cardiovascular.

“Todo adulto com história de AVC isquêmico ou AIT que preencha os critérios do estudo é elegível a essa intervenção”, destaca o cardiologista Otávio Berwanger, diretor-executivo do George Institute for Global Health e professor do Imperial College London, ambos no Reino Unido, além de autor sênior do OPTIMAL-STROKE. “Os idosos podem ser particularmente beneficiados pelo controle agressivo da pressão, já que o risco de eles terem um AVC é muito maior que o dos jovens.”

Cuidado não é só medicamentoso

O tratamento da hipertensão precisa ser contínuo — não adianta controlar a pressão por um período e depois abandonar o tratamento. A adesão aos medicamentos e as consultas regulares são fundamentais para manter os níveis sob controle e evitar prejuízos causados por efeitos adversos. Um dos pontos de atenção observados na pesquisa foi, inclusive, o risco à função dos rins. O grupo submetido ao tratamento intensivo apresentou mais casos de redução importante e sustentada da função renal.

Para além do cuidado medicamentoso, manter uma alimentação equilibrada também aparece como uma medida preventiva importante, sobretudo com a redução do consumo de sódio.

“Uma das grandes causas da hipertensão é o consumo excessivo de sal”, observa Berwanger. “Quando você começa a consumir sal desde criança e passa décadas exposto a ele, seu rim precisa começar a se adaptar para excretá-lo. Para isso, ele precisa aumentar a pressão, causando danos a vasos cerebrais, rim e coração. Chega um ponto em que esse dano é irreversível”, detalha o cardiologista.

Por isso, quando se trata de reduzir o risco cardiovascular, é essencial cuidar da saúde como um todo. “O tratamento dos fatores de risco cardiovasculares, a atividade física e o estímulo cognitivo são pilares importantes para a prevenção”, completa Sampaio.

Fonte: Agência Einstein

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