Governador Clécio entrega Escola Estadual General Azevedo Costa totalmente reconstruída

O governador Clécio Luís, inaugurou totalmente reconstruída, a Escola Estadual General Azevedo Costa nesta terça-feira, 3. A entrega beneficia mais de 560 estudantes do ensino médio que frequentam a escola e agora vão ter acesso a espaços modernos, confortáveis e mais seguros.

A escola agora conta com 14 salas de aula, 11 banheiros, uma sala maker, um laboratório de informática, biblioteca, sala de acolhimento, Atendimento Educacional Especializado, entre outros. A obra ainda incluiu a criação de espaço de convivência e a implantação de uma horta com estufa.

Com esta, sobe para 58, o número de instituições de ensino entregues pela atual gestão do Governo do Estado, que realizou investimentos sistemáticos em todas as regiões do estado, incluindo 24 escolas só em Macapá.

Curtir isso: Curtir Carregando...