Governador Clécio entrega Escola Estadual General Azevedo Costa totalmente reconstruída
O governador Clécio Luís, inaugurou totalmente reconstruída, a Escola Estadual General Azevedo Costa nesta terça-feira, 3. A entrega beneficia mais de 560 estudantes do ensino médio que frequentam a escola e agora vão ter acesso a espaços modernos, confortáveis e mais seguros.
A escola agora conta com 14 salas de aula, 11 banheiros, uma sala maker, um laboratório de informática, biblioteca, sala de acolhimento, Atendimento Educacional Especializado, entre outros. A obra ainda incluiu a criação de espaço de convivência e a implantação de uma horta com estufa.
Com esta, sobe para 58, o número de instituições de ensino entregues pela atual gestão do Governo do Estado, que realizou investimentos sistemáticos em todas as regiões do estado, incluindo 24 escolas só em Macapá.