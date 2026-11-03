PS Proeja: ensino médio técnico para jovens, adultos e idosos
Processo Seletivo para Cursos Técnicos Integrados na modalidade Educação de Jovens e Adultos garante mais pontos quanto maior for a idade e o tempo de conclusão do ensino fundamental.
Jovens com mais de 18 anos, adultos e idosos que não concluíram o ensino médico podem se inscrever no Processo Seletivo para Cursos Técnicos Integrados na modalidade Educação de Jovens e Adultos (PS Proeja) 2027.1 do Instituto Federal do Amapá (Ifap), com ingresso no primeiro semestre de 2027. Ganha mais pontos na seleção quem tem mais idade e quem concluiu o ensino fundamental há mais tempo.
As inscrições estão abertas até 30 de novembro, no sistema de processos seletivos do portal institucional. Para se inscrever, o candidato deve escolher o curso, fazer login na conta Gov.BR, preencher a ficha com as informações pessoais, indicar se concorre às vagas por ampla concorrência ou reservadas/ações afirmativas, anexar os documentos pessoais e o histórico escolar do ensino fundamental, além dos demais dados solicitados.
O processo seletivo não tem prova e ocorre por análise documental. Os critérios são a idade e o tempo de conclusão do ensino fundamental. A faixa etária de 18 a 25 anos corresponde a 10 pts e a partir de 55 anos de idade o candidato ganha 50 pontos. Já o tempo de conclusão vai de 10 pts (até 5 anos) a até 50 pts (mais de 20 anos).
A conclusão dos cursos em até três anos garante a certificação do ensino médio, bem como a formação profissional. Todos os cursos são presenciais, com aulas no período da noite, com duração entre quatro a seis semestres.
São ofertadas 360 vagas distribuídas em seis campi: Laranjal do Jari, Macapá, Pedra Branca do Amapari, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande e Santana. Desse total, 50% das vagas reservadas para quem estudou o ensino Fundamental em escola pública, com cotas para pretos, pardos, indigenas, quilombolas, PCD e baixa renda (Lei nº 12.711/2012).
QUADRO DE CURSOS
Campus Laranjal do Jari
Téc em Logística
Campus Macapá
Téc em Administração
Téc em Meio Ambiente
Téc em Informatica
Campus Oiapoque
Téc em Guia de Turismo
Campus Pedra Branca
Téc em Guia de Turismo
Campus Porto Grande
Téc em Administração
Téc em Agropecuária
Cronograma
Inscrições: 31/10 a 30/11/2026
Homologação e resultado provisorio: 7/12/2026
Recursos: 7 a 10/12/2026
Resultado final: 15/12/2026
Convocação para matrícula: 18/12/2026
Matrículas (on-line): 4 a 8/1/2027
Chamada para vagas remanescentes: a partir de 12/1/2027
Contato para esclarecimentos adicionais: ps.proeja@ifap.edu.b
Foto: Renato Reis (Dicom)
Diretoria de Comunicação – Dicom
Instituto Federal do Amapá (Ifap)
E-mail: dicom@ifap.edu.br
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