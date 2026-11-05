Amapá define seu representante para o Duelo Nacional de MCs em batalha estadual neste sábado

Com 16 MCs classificados de Macapá, Santana e Vale do Jari, disputa acontece no Parque Residência e vai colocar em jogo a vaga para representar o estado em Belo Horizonte

O talento, a criatividade e a capacidade de improvisar vão tomar conta do Parque Residência, no centro de Macapá, neste sábado, 7 de novembro, a partir das 18h. O espaço recebe a Final Estadual de MCs 2026, encontro que vai reunir 16 representantes das batalhas de rima do Amapá na disputa por uma vaga no Duelo Nacional de MCs, marcado para os dias 21 e 22 de novembro, em Belo Horizonte (MG).

O estadual representa um momento importante para a cena hip-hop amapaense, que movimenta diferentes territórios e fortalece a cultura das batalhas de rima no estado. No microfone, os participantes terão de mostrar presença, domínio das palavras, raciocínio rápido e jogo de cintura para superar os adversários em confrontos marcados pela improvisação.

Os MCs classificados vêm de três regiões: Macapá, Santana e Vale do Jari, demonstrando a força e a expansão da cultura hip-hop no Amapá. São eles: Ivo, D’Souza, Jotinha, FP, WL, Hisoka, Dif, DK, Alvinz, CK, Shott, Smile, Puto, GE, Mulekin e Rilton.

Para MC Psy, um dos organizadores do evento, a final estadual é uma oportunidade de dar visibilidade aos talentos que constroem a cena hip-hop amapaense e levar essa representatividade para o cenário nacional.

“Esse estadual é muito importante para a gente, porque reúne MCs que vêm movimentando as batalhas em seus territórios. É o momento de mostrar a força da nossa cena, valorizar quem está na caminhada e definir quem vai carregar a bandeira do Amapá no Nacional, em Belo Horizonte. Queremos que o público chegue junto, prestigie e fortaleça essa cultura que nasce nas ruas e ganha cada vez mais espaço”, destaca Psy.

A organização é construída coletivamente pelas batalhas ativas do Amapá, com participação de Aiir MC, de Santana; Heron, do Vale do Jari; Psy MC, de Macapá; e Doug, também de Santana. O evento tem apoio do Governo do Amapá e Mary Paes Comunicação e Imprensa.

A expectativa é de uma noite de muita energia, rima afiada e disputa no freestyle, reunindo MCs, público e amantes da cultura urbana em torno de uma das expressões mais pulsantes do hip-hop. Ao final dos confrontos, o Amapá conhecerá o nome do MC que terá a missão de representar o estado no palco nacional.

Serviço

Final Estadual de MCs 2026

Sábado, 7 de novembro, às 18h

Local: Parque Residência (antiga Casa do Governador), Centro de Macapá (AP)

Entrada: Gratuita

Fotos: Cayk Valente

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