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Curta amapaense Vidas estreia segunda-feira, 9, no Cine Moviland, no Vila Nova Shopping

Livia Almeida

Produção da Duda Filmes, inspirada em fatos reais, reúne talentos do audiovisual amapaense em uma história sobre relações humanas, desafios e esperança.

O cinema amapaense ganha mais um capítulo de sua trajetória com o lançamento do curta-metragem de ficção Vidas, produção da Duda Filmes, que terá sua estreia no próximo dia 9 de novembro, às 19h30, no Cinema Movieland, em Macapá.

Inspirado em fatos reais, Vidas é resultado de um processo de criação construído a muitas mãos. Uma jornada que começou ainda nas audições para a seleção do elenco e percorreu diferentes etapas de preparação, experimentação e construção artística até chegar às filmagens.

O trabalho envolveu leituras e aprofundamento do roteiro, preparação e direção de elenco, construção dos personagens, investigação de seus temperamentos, relações e conflitos, além da intensa experiência cotidiana de um set de gravação. Cada etapa foi fundamental para que atores e atrizes encontrassem seus personagens e imprimissem a marca do cinema-verdade na narrativa.

Sob a direção de José Reis Filho, com Rute Xavier e Jhou Santos, o filme reúne profissionais que compartilham o compromisso com o desenvolvimento do audiovisual produzido na Amazônia. Na direção de elenco, Thomé Azevedo conduziu um trabalho de preparação e construção dos personagens, buscando potencializar as características individuais dos intérpretes e a conexão entre suas histórias.

“O resultado é uma obra que carrega a determinação de atores e atrizes, o cuidado da produção e da direção e o esmero de uma equipe técnica comprometida com cada detalhe da realização cinematográfica”, ressalta Thomé Azevedo.

Produzido pela Duda Filmes, com produção executiva de Ana Conceição Vidigal e coprodução da Prisma, Vidas representa também o encontro de diferentes experiências, olhares e sensibilidades em torno de uma paixão comum: o audiovisual e as narrativas que nascem no Norte do Brasil.

“Mais do que realizar um filme, a equipe construiu uma experiência coletiva de criação, aprendizado e entrega. Um trabalho que evidencia a força dos profissionais da região e a capacidade de transformar histórias reais em narrativas cinematográficas capazes de provocar identificação e reflexão”, destacou o diretor José Reis Filho.

Em Vidas, a realidade encontra a ficção, os afetos atravessam a tela e a esperança de dias melhores se apresenta como um sentimento que conecta personagens, intérpretes e espectadores.

A produção foi realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio da Fumcult, Prefeitura de Macapá, Ministério da Cultura e Governo Federal.

SERVIÇO

Lançamento do curta-metragem Vidas
Data: 9 de novembro de 2026
Horário: 19h30
Local: Cinema Movieland – Macapá/AP
Produção: Duda Filmes
Direção: José Reis Filho
Com: Rute Xavier e Jhou Santos
Produção executiva: Ana Conceição Vidigal
Direção de elenco: Thomé Azevedo

Texto: Thomé Azevedo
Fotos: divulgação Duda Filmes

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