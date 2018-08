Começam a valer sanções unilaterais dos EUA contra o Irã

Medidas, que atingem de setor de aviação a petróleo e gás, devem ter graves consequências para a economia iraniana

Os Estados Unidos começaram a aplicar nesta terça-feira uma série de sanções contra o Irã para punir a economia do país, meses depois da retirada unilateral de Washington do acordo histórico sobre o programa nuclear iraniano assinado em 2015. O presidente iraniano, Hassan Rohani, acusou Washington de “querer lançar uma guerra psicológica contra a nação iraniana e provocar divergências” entre os cidadãos do país.

O presidente americano, Donald Trump, voltou a usar palavras duras a respeito do Irã, país que não tem relações diplomáticas desde 1980 com os EUA, ao mesmo tempo que fez um apelo à negociação. “O regime iraniano tem uma opção, afirmou o presidente americano. “Pode mudar sua atitude ameaçadora e desestabilizadora e se reintegrar à economia mundial ou pode continuar na rota do isolamento econômico”.

“Continuo aberto a alcançar um acordo mais amplo que aborde toda a gama de atividades malignas do regime, incluindo seu programa de mísseis balísticos e seu apoio ao terrorismo”, completou.

