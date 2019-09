Força Nacional vai combater incêndios e queimadas no Acre

O combate aos incêndios florestais e às queimadas no estado do Acre ganha, a partir de hoje (17), o reforço de equipes da Força Nacional de Segurança Pública. Atendendo solicitação do governo acriano, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, assinou portaria, publicada no Diário Oficial da União, desta terça-feira, autorizando a medida.

De acordo com o documento, as ações da Força Nacional serão em caráter episódico e planejado, em atividades de defesa civil em defesa do meio ambiente e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, até 24 de setembro de 2019.

A portaria define ainda que a presença da Força Nacional terá apoio logístico do governo do Acre, que deverá dispor da infraestrutura necessária às equipes. O número de militares disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pelo ministério.

EBC

