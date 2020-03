Escolas municipais ainda têm vagas disponíveis para EJA

O ano letivo 2020 começou e jovens e adultos que desejam retomar seus estudos e que ainda não fizeram a sua matrícula não podem perder essa oportunidade. As escolas da rede municipal de Macapá que oferecem esta modalidade de ensino ainda possuem vagas disponíveis para a EJA (Educação de Jovens e Adultos). As matrículas podem ser feitas até 31 de março.

As escolas são: EMEFS José Leoves, Lúcia Neves Deniur, Odete Lopes, Vera Lúcia Pinon, Jardim Felicidade, Eunice das Chagas, Maestro Miguel, Raimunda de Lima Guedes, Goiás, Eunice Picanço, Esforço Popular, Ana Maria da Silva Ramos, Neusona, Wilson Malcher, Caetano Tomaz e Campina Grande.

“É um compromisso nosso garantir essa oportunidade a esses jovens, de retomar seus estudos. Por isso, estamos intensificando a chamada para que eles façam a matrícula, pois ainda temos vagas”, ressalta o chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos, Miguel Arcanjo.

Podem inscrever-se alunos com 15 anos ou mais que desejam cursar os anos iniciais ou as séries finais do ensino fundamental. Para fazer a matrícula, os interessados devem procurar a escola de seu interesse, munido dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar.

Karla Marques

