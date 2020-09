Pia Sundhage convoca Seleção Feminina, nesta quarta, para treinamentos

Jogadoras que atuam no Brasil estarão reunidas na Granja Comary de 14 a 22 de setembro. Campeonato Brasileiro Feminino A-1 será paralisado no período

A técnica Pia Sundhage anunciará, nesta quarta-feira (02), a lista de atletas convocadas para um período de preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Visando os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (adiados para 2021), a Seleção Brasileira realizará treinamentos entre 14 a 22 de setembro.

A lista de atletas, que atuam no Brasil, será divulgada às 12h no site da CBF, e às 15h30, será realizada a coletiva de imprensa, ao vivo, por videoconferência com a técnica Pia Sundhage.

Devido os reflexos da pandemia de Covid-19 e as consequências em nível mundial, o período de treinamentos substitui a Data FIFA de setembro, reservada para jogos preparatórios, e cancelada em agosto, pela entidade máxima do futebol. A CBF, com o intuito de seguir a preparação da Seleção Feminina para a Olimpíada, e em concordância com os clubes, irá paralisar o calendário do Campeonato Brasileiro Feminino A-1.

Esta será a segunda convocação da técnica Pia Sundhage neste ano. Em março, a Seleção Brasileira Feminina participou do Torneio Internacional da França, quando enfrentou as seleções do Canadá, Holanda e França.

