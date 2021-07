Neymar critica suspensão de Gabriel Jesus da final da Copa América

Seleção disputa título com Argentina no sábado (10), no Rio de Janeiro



O atacante Neymar criticou a decisão da Conmebol de suspender o companheiro de equipe Gabriel Jesus por duas partidas do Brasil na Copa América, incluindo a final de sábado (10) contra a Argentina, no Maracanã.

Jesus foi expulso na partida das quartas de final do torneio, vencida pelo Brasil por 1 a 0 contra o Chile, por um chute violento no defensor chileno Eugenio Mena. A Conmebol divulgou a sanção na noite de terça-feira (6).

“É muito triste estar na mão de pessoas que tomam essas decisões”, disse Neymar em seus stories do Instagram junto com uma foto de Gabriel Jesus com a notícia de que o jogador estava fora da final.

Veja mais:

Fundação libera lista de cursos gratuitos com certificado disponíveis em julho

Plantas não convencionais são alternativa para alimentação saudável

Inep modifica horário das provas da 2ª etapa do Revalida 2020

Dias atrás, Neymar também criticou a situação do gramado dos jogos do torneio, que foi transferido para o Brasil de última hora apesar de um avanço generalizado dos casos do novo coronavírus (covid-19) no país.

O Brasil se classificou para a final após vencer o Peru por 1 a 0 na segunda-feira (6) e disputará o clássico sul-americano contra a Argentina, que garantiu seu lugar após vencer a Colômbia nos pênaltis na noite desta terça-feira (7).

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...