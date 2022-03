Evento gratuito de incentivo às áreas de tecnologia apresenta palestras e atividades integrativas nesta quarta-feira￼

Nesta quarta-feira, dia 23 de março, até sexta-feira, dia 25, acontece a Super Tech Week, um evento on-line e gratuito, com palestras, atividades integrativas e apresentações de projetos nas áreas tecnológicas. Interessados podem se inscrever no site stw.super.ufam.edu.br ou pelo Sympla. Os inscritos receberão certificados de participação.

A Super Tech Week integra o Projeto SUPER, coordenado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e que tem parceria com a Samsung. Com o evento, os organizadores querem incentivar a maior participação dos jovens nas áreas de tecnologia, com ênfase em computação, engenharia e design.

Para isso, a Super Tech Week recebe importantes nomes da área para palestras sobre temas relevantes e atuais, se aproximando da realidade dos alunos. E, se alcançar os estudantes é o objetivo, o evento terá também a competição de matemática “Rei e Rainha da Integral” e apresentação de projetos desenvolvidos pelos próprios alunos do SUPER.

“A área de tecnologia é imensa, com muitos caminhos a serem seguidos e grandes possibilidades de atuação. Queremos mostrar ao jovem esse leque de oportunidades, mas indo além da teoria, reforçando ações e tarefas práticas, que geram mais interesse”, afirma a coordenadora geral do evento e professora da UFAM, Tanara Lauschner.

Programação

As atividades da Super Tech Week começarão na quarta-feira, dia 23, com a abertura do evento às 9h. O primeiro dia segue com a palestra “Sidia: inovação que impacta o seu dia-a-dia”, às 10h30, que terá a participação da economista e analista sênior de novos negócios no Sidia Amazon Innovation (SAI), Bárbara Formoso, e da cientista da computação e desenvolvedora de software na área de Health Innovation no Sidia, Amandia Sá. Durante a tarde serão realizadas trilhas de conhecimento às 13h30, 15h30 e 17h30, com a apresentação de projetos dos alunos e a sessão “WP1 –Libras: Surdos na Universidade: Perspectivas, Desafios e TECH”.

O segundo dia de evento começa às 9h, do dia 24, quinta-feira, com a sessão “WP1 – Psicologia: Vida acadêmica e cuidados com a saúde mental” e também uma trilha do conhecimento. Às 10h30, acontece a palestra principal do dia com o Vice-Presidente de Pesquisa da Diffbot, Filipe Mesquita, abordando sobre o tema “De estudante no Amazonas a doutor no Vale do Silício”. O período da tarde é novamente dedicado às trilhas de conhecimento, das 13h30 às 17h30, e uma sessão “WP1 – Inglês: English from Zero Time”.

Ainda no dia 24 acontece, às 14h, a competição “Rei e Rainha da Integral”, com estudantes de cursos de graduação que deverão resolver cálculos matemáticos e quem tiver as resoluções mais assertivas em menor tempo garante o prêmio principal.

Encerrando a Super Tech Week, na sexta-feira, dia 25, começa com as trilhas do conhecimento, a partir das 9h. A palestra do dia será às 10h30 com a engenheira de produção, Marcella Bernardo, sobre “Trajetória de carreira, pesquisa e a iniciativa WREN (silga para Women’s Research Engineers Network, rede de pesquisadoras em Engenharia no Brasil e na Austrália). No período da tarde acontecem as últimas trilhas do conhecimento e a sessão “WP1 – Mulheres em Stem: Sextando com Mulheres em STEAM” às 13h30 e 15h30, e a cerimônia de encerramento será às 17h30.

