Neymar vai a julgamento na Espanha por fraude em contrato com Barça

Ação foi movida por grupo de investimento após transferência do atleta



Reuters

Neymar, Barcelona e Santos serão julgados em 17 de outubro por acusações de fraude e corrupção envolvendo a transferência do atacante brasileiro do Santos para o Barcelona em 2013, disse o grupo de investimento DIS, que move a ação, em uma declaração nesta quarta-feira (27).

O pai de Neymar, a mãe do atleta e a empresa de sua família, a N&N, também foram acusados no caso, juntamente com o ex-presidente do Santos Odílio Rodrigues, e com Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, então presidente e vice-presidente do Barcelona.

O caso decorre de uma reclamação do grupo de investimento brasileiro DIS, que possuía parte dos direitos de transferência da Neymar e alega que recebeu menos dinheiro do que tinha direito quando o atacante se transferiu para o Barcelona.

