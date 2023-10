Do G1: Oficial do exército de Israel diz que até bebês foram mortos em kibutz atacado pelo Hamas

Militares afirmam que viram bebês, mães e pais mortos em suas casas. O kibutz, uma propriedade rural coletiva, fica perto da Faixa de Gaza.

Corpos de israelenses e de combatentes do grupo terrorista Hamas foram encontrados no kibutz de Kfar Aza, em Israel. No local, casas e carros foram queimados. Militares de Israel levaram um grupo de jornalistas ao local no sul do país.

Kfar Aza é um kibutz, ou seja, uma propriedade rural coletiva, perto da cidade de Sderot, no sul de Israel.

No sábado (7) começou uma guerra entre o grupo terrorista palestino Hamas e Israel. O conflito comelou com um ataque-supresa contra Israel.A partir da Faixa de Gaza, combatentes do grupo invadiram o território israelense, mataram centenas de pessoas e levaram mais de 100 pessoas como reféns para Gaza. Israel declarou guerra ao Hamas e, inicialmente, atacou o território palestino com mísseis (veja mais abaixo).

O general Itai Veruv, que acompanhou a visita dos repórteres ao local, disse que houve um massacre: “Vimos os bebês, os pais, as mães em seus quartos de proteção e a forma como os terroristas os mataram”.

Veruv afirmou que nunca tinha visto nada igual na vida. “É algo que imaginávamos a partir [de relatos] de nossos avôs nos pogroms na Europa, e não algo que acontecia na nova história”, disse.

Esse não foi o único kibutz atacado pelos terroristas do Hamas: na segunda-feira, mais de cem corpos foram retirados do kibutz de Be’eri, de acordo com informações da organização de ajuda humanitária Zaka.

