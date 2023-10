Manaus recebe nova edição de feira internacional com artesanato e decoração

A Feira Internacional de Artesanato e Decoração Nações & Artes realizará mais uma edição, a partir de sábado, dia 28 de outubro, com entrada gratuita no Shopping Manaus ViaNorte, oferecendo produtos artesanais e peças exclusivas de vários países como Marrocos, Senegal, Brasil, Polinésia Francesa, Marrocos, Índia, entre outros.

“É uma oportunidade imperdível de conhecer os costumes e culturas de outros países, sem sair de Manaus “, afirma Juliano Michei, organizador do evento.

A Feira ficará localizada na praça principal e funcionará de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Além disso, os consumidores poderão adquirir variados itens e colecionar lembranças de diferentes partes do mundo, a partir de R$ 15.

Cada estande é ambientado com itens da região de origem e expõe produtos diversos como tapeçaria, artesanato, vestuário, produtos para casa, acessórios, jóias, tecidos, artigos de decoração, bijuterias e obras de arte. Segundo o organizador, a feira já passou por mais de 70 cidades brasileiras.

“A Feira Nações & Artes é conhecida no Brasil por oferecer uma variedade de produtos de diversos países. É uma oportunidade especial para a população manauara de interagir com culturas internacionais”, comentou o Gerente de Marketing do Manaus ViaNorte, Vinicius Teixeira.

Sobre o Shopping Manaus ViaNorteAdministrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 70 lojas, incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Chili Beans, Info Store e Cacau Show. Dispondo de localização estratégica na Zona Norte da cidade, o centro de compras recebe mais de 550 mil pessoas todos os meses e possui parceria direta com o Instituto Mãos que Criam Artes, uma organização que desenvolve eventos e ações de assistência para mulheres acometidas de câncer e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Saiba mais em www.shoppingmanausvianorte.com.br.

