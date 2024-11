Na região Norte, mais de 50% dos endividados que apostaram em bets jogaram com a esperança de quitar suas dívidas, revela pesquisa da Serasa

Preocupada com a febre dos jogos e o impacto na inadimplência do país, Serasa lança Guia Especial “Bets e Apostas Online”.

46% dos endividados do país já apostaram em bets, revela pesquisa realizada entre inadimplentes. No Norte, 46,1% dos consultados também já apostaram

Entre os que apostam atualmente, 58% jogam há menos de dois anos. Já no Norte esse número sobe para 78,4%

No país 56% dos apostadores têm receio de acabar viciado. No Norte, 56,3% dos entrevistados têm o mesmo receio.

52% admitem que perderam mais dinheiro do que ganharam. Na região Norte, 41,4% responderam que mais perderam dinheiro com as apostas

29% dos endividados começaram a apostar em busca de dinheiro rápido e 27% procuravam uma renda extra. No Norte, 31,2% responderam que buscavam renda extra e 27,1% queriam dinheiro rápido.

10% dos apostadores revelam que já solicitaram crédito para jogar. No Norte, foram 13%

13% afirmam ter deixado de “pagar outras contas” para fazer apostas. No Norte 17%

Novembro de 2024 – O fenômeno crescente das bets e apostas esportivas motivou a Serasa a avaliar um eventual impacto dos jogos entre os inadimplentes. Os resultados da pesquisa que ouviu 4.463 consumidores endividados são preocupantes, levando a empresa a produzir um manual de alerta: “Guia Serasa de Bets e Apostas Online: Como Evitar que o Entretenimento Afete a Saúde Financeira”.

Segundo a pesquisa “A Relação dos Inadimplentes com as Apostas“, realizada em parceria com o Instituto Opinion Box, 5 em cada 10 endividados já fizeram pelo menos uma aposta, e 34% deles continuam apostando atualmente. No Norte, 37,9% dos endividados informaram que apostam atualmente.

Entre as principais razões para começar a apostar, segundo os entrevistados de todo o país, destacam-se a tentativa de obter dinheiro rápido para pagar contas (29%) e a busca por uma renda extra (27%). Além disso, 44% dos endividados que já apostaram relatam ter jogado justamente com o objetivo de quitar uma dívida.

As razões para começar a apostar entre os moradores do Norte são parecidas. Ter renda extra (31,7%) e ganhar dinheiro de forma rápida (27,1%).

“Na tentativa desorganizada de pagar as dívidas, os brasileiros podem estar aumentando os seus débitos” alerta Patricia Camillo, gerente executiva da Serasa. “Apostador prudente é o que consegue definir limites, evitando que o entretenimento comprometa o orçamento e a saúde familiar”, finaliza Patrícia.

Guia Serasa de Bets

Para contribuir com a conscientização da população sobre o tema que está impactando a vida financeira dos brasileiros, a Serasa produziu um guia com orientações que estimulam uma relação menos prejudicial – ou mais saudável possível – com as apostas. “O Guia Serasa de Bets não tem o objetivo responsabilizar os apostadores, mas alertá-los sobre os riscos e cuidados com as finanças”, explica Patrícia Camillo.

Especialistas como Valéria Meirelles, conhecida como a Psicóloga do Dinheiro, e Thiago Godoy, o Papai Financeiro, participaram da criação do conteúdo. Disponível online e de forma gratuita, o manual é dividido em 10 capítulos, que trazem informações e recomendações:

· O crescimento e a regulamentação das bets

· Quais plataformas estão autorizadas a operar

· Preocupações e cuidados mentais

· Quem não está habilitado a jogar

· Impacto das dívidas de apostas na saúde financeira e emocional do apostador e de sua família

· O que fazer em caso de endividamento

· Quando buscar ajuda psicológica, são alguns dos tópicos do guia.

Como acessar o Guia Serasa Bets: https://www.serasa.com.br/blog/manual-bet/

Metodologia da pesquisa

Entre 10 e 18 de outubro, a pesquisa com 34 questões ouviu 4.463 consumidores inadimplentes, acima de 18 anos e de todas as regiões, sendo 52% mulheres e 48% homens. A margem de erro é de 1,4 pp e o intervalo de confiança é de 95%. O relatório completo produzido pelo Instituto Opinion Box pode ser acessado em: https://www.serasa.com.br/imprensa/serasa-comportamento/.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...