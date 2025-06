Miranda, onça-pintada sobrevivente de incêndio no Pantanal em 2024, dá à luz a filhote

Após 43 dias de tratamento e reabilitação, o animal foi reintroduzido em seu habitat ainda no ano de 2024 e, cerca de 10 meses depois, dá à luz a seu primeiro filhote

São Paulo, 26 de junho de 2025 – Encontrada no interior de uma manilha de concreto em agosto de 2024 na tentativa de se proteger do grande incêndio que devastou o Pantanal sul-matogrossense, a onça-pintada que recebeu o nome de Miranda e foi resgatada com acompanhamento da ONG Onçafari deu à luz a seu primeiro filhote nove meses depois de ser devolvida à natureza.

“Miranda não era monitorada pelo Onçafari e recebeu este nome da equipe de resgate devido à área em que foi encontrada. É uma homenagem ao município de Miranda, no Mato Grosso do Sul, local onde foi resgatada”, conta Lili Rampim, bióloga do Onçafari.

Com queimaduras de 2º grau nas quatro patas, Miranda foi resgatada pelas equipes especializadas do Grupo de Resgate Técnico de Animais do Estado MS, CRAS Imasul (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e 1° Batalhão de Polícia Militar Ambiental do MS e foi acompanhada pelo time de biólogos e guias de campo do Onçafari. A operação de resgate durou cerca de 26h e o animal foi levado até o Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande, para realização de exames médicos e tratamento intensivo para cicatrização das lesões.

Após mais de um mês sob cuidados da equipe do CRAS, Miranda, que tem cerca de dois anos, recebeu um rádio-colar com GPS para monitoramento e ganhou uma nova chance de viver em liberdade ao ser reintroduzida na natureza no dia 27 de setembro de 2024, no mesmo local onde foi encontrada.

“O colar de monitoramento é um equipamento eficaz para entendermos esse retorno para a natureza. Com ele, obtemos dados sobre a movimentação da Miranda para saber se ela tem conseguido caçar suas presas e desenvolver seus comportamentos naturais”, explica Ricardo Arrais, veterinário do Onçafari.

Desde então, Miranda vem sendo monitorada pela equipe do Onçafari na Caiman Pantanal e, no final de junho de 2025, apareceu em frente às câmeras (armadilhas fotográficas) com seu mais novo filhote, que, apesar de ainda não ter nome, marcou um novo capítulo em sua trajetória, confirmando que a colaboração entre diferentes organizações leva a histórias como essa, com resultados positivos para a proteção da vida selvagem.

“Ver a Miranda com seu filhote nos encheu de felicidade e esperança. Foi realmente um presente para nós”, finaliza Lili.

A reintrodução de animais na natureza é uma das oito frentes de atuação da ONG Onçafari, que também atua nas frentes de advocacy, ecoturismo, ciência, social, educação, florestas e anti-incêndio nos quatro biomas brasileiros: Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica.

Os incêndios no Pantanal, cada vez mais frequentes e intensos devido às mudanças climáticas, devastaram mais de 2,6 milhões de hectares no bioma em 2024, causando impactos irreparáveis na fauna, flora e nas comunidades locais. Além da região da base Caiman Pantanal, em que Miranda foi reintroduzida, as reservas geridas pelo Onçafari: Mutum (MS), Santa Sofia (MS) e São Francisco do Perigara (MT), também foram atingidas pelo fogo.

Para acessar os vídeos do Onçafari de Miranda e seu filhote, acesse o link: vídeos Miranda câmera trap .

SOBRE O ONÇAFARI

O Onçafari é uma Organização Não Governamental que tem como missão conservar a biodiversidade brasileira através da proteção de áreas naturais e do apoio ao desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais. Trabalha pela preservação da biodiversidade em 4 biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica com oito frentes de atuação: Ecoturismo, Ciência, Educação, Reintrodução, Social, Florestas, Anti-incêndio e Advocacy. Em 2024, o Onçafari foi eleito uma das 100 melhores ONG´s do Brasil . Mais informações em www.oncafari.org e www.amigodaonca.org .

