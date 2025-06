Aos 104 anos, Ernestina recebe reconhecimento e apoio do MP-AP para reforma de moradia

Equipe do Ministério Público do Amapá (MP-AP) realizou uma visita especial à centenária Ernestina de Souza, na quarta-feira (25). A ação teve como objetivo desenvolver vistorias relacionadas à estrutura da residência de Ernestina, localizada em área de ressaca, para o planejamento de reformas que garantam segurança e uma qualidade de vida digna.

Natural de Chaves, no Pará, Ernestina é aposentada e exemplo de cidadania ativa. Com 104 anos, dedica-se ao cuidado do lar, à costura e a diferentes programações sociais, como oficinas e palestras, demonstrando entusiasmo e compromisso com a comunidade, onde é conhecida como “Tia Neném”.

O promotor de justiça da Família, Flávio Cavalcante, tomou a iniciativa após pedido da Associação de Idosos e Amigos do Estado do Amapá (ASSIEAP), por intermédio do presidente Ivo Oliveira da Costa, para realizar visita e uma escuta sensível à realidade de Ernestina de Souza, na qual constatou que a residência fica em área de ressaca. De início, foi sugerida a mudança para outra área, menos insalubre, porém diante da recusa veemente da moradora, que não quer se afastar da comunidade onde vive há décadas, decidiu levar a equipe da Divisão de Engenharia do MP-AP.

Os arquitetos e engenheiros ministeriais acompanharam a equipe Promotoria da Família e fizeram uma avaliação da estrutura física e levantamento das necessidades de reforma que possam deixar o imóvel mais seguro e melhor adaptado à moradora.

“A visita foi um gesto de valorização e respeito à história de vida de Ernestina, reconhecendo sua contribuição como cidadã engajada e inspiradora, além do primeiro passo para a implementação de melhorias em sua moradia, reforçando o compromisso do MP-AP com a promoção da dignidade e dos direitos da pessoa idosa”, explicou Flávio Cavalcante.

O momento de escuta, articulações e reconhecimento também serviu para a entrega do certificado por sua participação no evento Gestão Jurídica para Instituições de Longa Permanência, promovido pelas Promotorias de Justiça da Família de Macapá, no último dia 12, na Procuradoria-Geral de Justiça.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Mickael Marques

Gerente de Comunicação: Gilvana Santos

